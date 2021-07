Une nouvelle analyse montre qu’il est 50 % moins cher de produire de l’électricité à partir d’énergies renouvelables

Selon une nouvelle analyse du groupe de réflexion sur l’énergie Ember, le coût de production d’électricité à partir de centrales électriques utilisant des combustibles fossiles est environ le double de ce qu’il en coûte pour la produire à partir de sources renouvelables.

Les découvertes d’Ember, telles que rapportées dans Yahoo! Les nouvelles sont arrivées avec la publication de leur analyse à mi-année du secteur de l’énergie. Les données présentées ont examiné la production d’électricité dans 27 grands pays de l’UE au cours des six premiers mois de l’année et l’ont comparée à la même période en 2020 et en 2019 avant la pandémie.

Le groupe de réflexion estime que les raisons pour lesquelles la production d’électricité à partir d’énergie éolienne et solaire est environ 50 % moins chère que les combustibles fossiles découlent de la hausse continue du coût du charbon. En outre, la demande désormais croissante d’électricité a également eu un impact car les restrictions de Covid se sont assouplies dans le monde entier.

Les énergies fossiles sont dépassées par les énergies renouvelables

Parmi les autres résultats notables de la recherche, citons la façon dont l’utilisation de l’électricité dans toute l’Europe est désormais « de retour aux niveaux d’avant la pandémie », mais la « croissance constante » des énergies renouvelables dépasse de manière significative celle des combustibles fossiles.

Par rapport au premier semestre 2019, la production de charbon était inférieure de 16 %, tandis que l’utilisation d’énergie propre a également augmenté au premier semestre de l’année – car elle fournit désormais les deux tiers de l’électricité aux 27 pays de l’UE Ember analysé.

Il faut faire davantage pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles

Cependant, malgré les données encourageantes qui suggèrent un grand virage vers une production accrue d’énergies renouvelables, Charles Moore, responsable européen d’Ember, a toujours appelé à faire davantage pour « réduire la dépendance aux combustibles fossiles pour l’énergie » et réduire les émissions.

S’exprimant à ce sujet, Charles Moore a déclaré: “Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour accélérer la transition vers l’éolien et le solaire avec les coûts de s’en tenir aux combustibles fossiles douloureusement clairs.

“Il y a un consensus clair : il n’est plus crédible pour les pays riches de viser le zéro net d’ici 2050 sans plans à court terme pour garantir 100 % d’énergie propre d’ici 2035.”

M. Moore a ajouté: “Avec tous les yeux rivés sur le Royaume-Uni alors qu’il accueille la conférence critique sur le climat COP26, le Royaume-Uni devrait prendre cet engagement et rejoindre Biden pour catalyser une nouvelle coalition de haute ambition sur l’énergie propre.”

Ce que cela pourrait signifier pour les consommateurs

Si cette tendance et cette préférence pour les énergies renouvelables se poursuivent avec notre création d’énergie, cela peut conduire à un plus grand choix de tarifs verts de la part des fournisseurs d’énergie. En plus de cela, ces tarifs peuvent également devenir plus abordables à mesure que les marchés deviennent plus compétitifs, ce qui signifie des factures d’énergie moins chères à long terme.

Il y aura également des avantages environnementaux plus larges liés à la réduction des émissions, et la nécessité d’un approvisionnement accru en énergies renouvelables pourrait signifier des investissements dans des installations et des exploitations agricoles, créant ainsi davantage d’opportunités d’emplois verts.

Il reste à déterminer si cela s’avère être le cas ou non, mais il existe désormais des opportunités de passer en avant-première aux tarifs de l’énergie verte en utilisant un service de comparaison d’énergie en ligne. Avec un examen rapide des marchés, vous serez en mesure de voir quelles sont les meilleures offres énergétiques près de chez vous – et vous constaterez invariablement qu’elles sont beaucoup moins chères que les tarifs standard.

Mieux encore, la popularité des tarifs verts a également augmenté ces dernières années et certains des meilleurs fournisseurs d’énergie les proposent désormais à leurs clients. Cela signifie qu’en changeant, vous pourriez profiter d’importantes économies sur vos factures et de l’excellent service client fourni par ces fournisseurs.

