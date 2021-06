Une nouvelle annonce de MacBook Pro serait à venir à la WWDC 2021 – .

Apple devrait annoncer prochainement les modèles haut de gamme de MacBook Pro 2021, bien que les fuites soient divisées sur le lancement réel des ordinateurs portables en magasin. Certains rapports indiquent que les MacBook Pro redessinés seront lancés cet été, tandis que d’autres affirment que les ordinateurs portables pourraient ne être disponibles pour les acheteurs que plus tard cette année. Des rapports récents ont indiqué que deux des composants clés des principaux modèles de MacBook Pro de cette année commenceront à être expédiés en été. Il s’agit des écrans mini-LED et du nouveau silicium System-on-Chip (SoC) personnalisé M2.

Apple pourrait dévoiler les deux nouvelles versions de MacBook Pro dans quelques jours à la WWDC 2021, même si les nouveaux appareils macOS ne seront pas disponibles en précommande immédiatement après l’événement. Un leaker a déclaré il y a quelques jours que les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces seraient annoncés lors de la keynote du 7 juin. Un analyste vient de faire écho au même sentiment.

L’analyste de Wedbush, Daniel Ives, a déclaré dans une note aux investisseurs que MacRumors avait vu qu’Apple prévoyait de présenter les deux nouveaux modèles de MacBook Pro lors de l’événement principal de la WWDC 2021 lundi.

La conférence des développeurs d’Apple est réservée aux annonces de logiciels, mais la société annonce de temps en temps de nouveaux matériels. Comme nous l’avons déjà dit, les rumeurs disent que les MacBook Pro 2021 offrent une refonte massive, ce qui justifierait une introduction appropriée via un événement de presse plutôt qu’une simple annonce de communiqué de presse.

Tout d’abord, Apple devrait passer de 13,3 pouces à 14 pouces en ce qui concerne la taille de l’écran pour le plus petit modèle Pro. C’est le même type de mise à niveau qu’Apple a proposé au MacBook 15 pouces il y a quelques années lorsqu’il l’a remplacé par le modèle 16 pouces. Les rumeurs disent qu’un MacBook Pro 13,3 pouces d’entrée de gamme restera après le lancement de la version 14 pouces.

En plus de cela, les ordinateurs portables 14 pouces et 16 pouces seront dotés d’écrans mini-LED, une mise à niveau d’écran uniquement disponible sur le plus grand iPad Pro 2021 pour le moment.

Les nouveaux ordinateurs portables reçoivent également un nouveau châssis, qui présentera des bords plats, conformément à la conception existante d’iMac et d’iPad Pro d’Apple. Plus excitant que le nouveau châssis est la rumeur selon laquelle Apple ramènera plusieurs ports souhaités par les utilisateurs Pro, y compris HDMI et le slot SD. Les nouveaux MacBook Pro devraient également être dotés de la charge MagSafe, qu’Apple a supprimée lors de la dernière refonte il y a quelques années. Le clavier Touch Bar pourrait disparaître pour de bon, selon les mêmes rapports.

Enfin, les nouveaux MacBook Pro devraient offrir de meilleures performances que le MacBook Pro 13,3 pouces existant doté d’un processeur M1. Les rumeurs disent qu’Apple est sur le point d’introduire un processeur M2 pour les MacBook Pro redessinés. Ives appelle le SoC le M1, mais il est peu probable que ce soit le cas. L’un des avantages de l’abandon d’Intel est qu’Apple peut mettre à niveau les puces selon un calendrier régulier et prévisible plutôt que d’attendre qu’Intel déploie des puces de nouvelle génération. Le M1 alimente déjà quatre Mac distincts, dont les MacBook Air et Pro 13,3 pouces, le Mac mini et le nouvel iMac 24 pouces. Il serait logique qu’Apple publie un SoC mis à niveau avec le matériel macOS qui devrait être lancé au cours du second semestre 2021.

L’analyste de Wedbush n’a pas fourni de détails supplémentaires sur les nouveaux MacBook Pro, mais a déclaré qu’Apple avait réservé “quelques surprises” pour la WWDC, y compris les nouveaux ordinateurs portables. Ives a également déclaré que la série iPhone 13 augmenterait le stockage jusqu’à 1 To, conformément aux rapports récents. Il a également déclaré qu’Apple dévoilerait ses lunettes AR à la WWDC 2022, avec l’Apple Car à suivre en 2024.

