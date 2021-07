Une nouvelle application Bitcoin ETF atteint la SEC aux États-Unis

in

Global X, une société spécialisée dans les fonds négociés en bourse (ETF) de différentes catégories, basée à New York, a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour lancer un ETF bitcoin (BTC).

La proposition de Global X indique que son intention est d’émettre des actions ordinaires à négocier sur la bourse Cboe BZX. Le nom de l’ETF serait Global X Bitcoin Trust, cependant, ils n’ont pas précisé quelles entreprises garderaient les bitcoins acquis par Global X.

De cette façon, Global X rejoint des sociétés telles que VanEck, Fidelity, SkyBridge, Grayscale et d’autres, qui ont demandé des ETF bitcoin et attendent l’approbation ou le rejet de la SEC.

La société est membre du Mirae Asset Financial Group, une société sud-coréenne spécialisée dans la gestion d’actifs à travers le monde. Celui-ci aura pour fonction de parrainer l’offre et sera le responsable de la création, de l’enregistrement, de la cotation de l’ETF de bitcoin et de ses actions, selon le document publié le 21 juillet.

La proposition Global X a le le soutien de la plus ancienne banque américaine, la Banque de New York Mellon (BNY Mellon).

L’institution financière sera chargée de fournir à l’ETF, s’il est approuvé, des rapports comptables, fiscaux et financiers pour le maintien et le fonctionnement de la fiducie.

BNY Mellon fera quelque chose de similaire avec la société Grayscale Investments, dans le but d’offrir divers services d’actifs et d’ETF pour son produit Grayscale Bitcoin Trust, comme l’a rapporté CriptoNoticias.

BNY Mellon a rejoint plusieurs candidats à l’ETF bitcoin tels que Grayscale, Skybridge et fait maintenant de même avec Global X. Composition par CryptoNews. Sources : PNG Egg / pngegg.com ; wsj / wsj.com.

Global X propose 84 produits financiers couvrant des secteurs tels que la construction, la technologie, le cannabis, les soins de santé et les communications. L’entreprise fondée en 2008, possède 35 milliards de dollars d’actifs sous son administration.

Premier pas sur le marché des actifs numériques

Récemment, Global X a commencé à accorder de l’importance aux actifs numériques dans son portefeuille d’investissement.

Le 14 juillet, il a lancé un ETF axé sur l’investissement dans des entreprises « bien positionnées pour bénéficier des avancées des blockchains ». Il comprend également des sociétés d’extraction d’actifs numériques, des transferts via des chaînes de blocs et des applications décentralisées, entre autres.

Approbation des ETF bitcoin en attente aux États-Unis

Les ETF Bitcoin sont convoités par de nombreuses entreprises et firmes aux États-Unis mais, jusqu’à présent, l’autorité en charge du domaine, n’a pas émis d’avis favorable sur la question.

En fait, on pense que la SEC, n’émettra aucun type d’avis réglementaire dans un proche avenir, puisqu’il n’a fait aucune mention du bitcoin ou des ETF, dans son Agenda 2021 présenté en juin dernier et rapporté ici.

Le retard dans l’approbation des ETF BTC a placé les États-Unis derrière des pays comme le Canada ou le Brésil, qui ont déjà approuvé plusieurs ETF de la principale crypto-monnaie.

Il convient de rappeler que les ETF Bitcoin sont des fonds qui peuvent être négociés en bourse comme s’il s’agissait d’une action. En d’autres termes, ce sont des produits financiers hybrides, puisqu’ils ont les caractéristiques d’un fonds d’investissement et fonctionnent comme une action.