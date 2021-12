Une nouvelle approche du financement de la recherche scientifique peut-elle débloquer l’innovation ?

Demandez à un groupe de scientifiques ce qui ne va pas dans leur domaine, comme Vox l’a fait il y a quelques années, et une chose que presque tous nommeront est le processus de financement. Vous pourriez penser que les meilleurs scientifiques des meilleures universités sont payés par ces universités pour la recherche qu’ils effectuent, mais pour la plupart, vous vous trompez : presque tous les chercheurs universitaires en sciences dépendent de subventions extérieures pour payer leurs salaires, acheter leur équipement et mener leurs expériences.

Ces subventions finissent par façonner puissamment les sciences universitaires. Selon certaines estimations, de nombreux chercheurs de haut niveau passent 50 % de leur temps à rédiger des subventions. La recherche interdisciplinaire est moins susceptible d’obtenir un financement, ce qui signifie que les types de recherche critiques ne sont pas effectués. Et les scientifiques soutiennent que la lutte constante pour le financement sape le bon travail en encourageant les chercheurs à faire des promesses excessives et à s’engager dans des pratiques douteuses, en incitant à la publication dans les meilleures revues, en décourageant les réplications de travaux existants et en étouffant la créativité et la prise de risque intellectuelle.

Un nouvel institut de recherche biomédicale, appelé l’Arc Institute, annoncé mercredi comme un organisme à but non lucratif en collaboration entre Stanford, UC Berkeley et UC San Francisco et financé par certains des plus grands noms de la technologie, est destiné à résoudre certains de ces problèmes – et montrer ce qui pourrait être une meilleure façon pour financer la science.

Arc est « une expérience institutionnelle sur la façon dont la science est menée et financée », m’a dit Patrick Collison, PDG de Stripe et l’un des bailleurs de fonds de l’Institut. Les chercheurs obtiennent des subventions de huit ans pour faire ce qu’ils veulent, au lieu de subventions de trois ans liées à un projet spécifique.

L’institut embauche également des personnes qui souhaitent travailler à l’amélioration des outils de recherche biologique clés au lieu de mener des expériences et de rédiger des articles. C’est une approche coûteuse qui ne peut, même au mieux, résoudre les problèmes de notre système actuel que pour une infime fraction des chercheurs concernés. Mais ses fondateurs espèrent qu’il pourra au moins montrer que des solutions sont possibles et inspirer de nouvelles expérimentations.

Arc, expliqué

L’idée clé derrière Arc est que le système actuel pour les scientifiques biomédicaux a permis de nombreuses recherches de qualité. Mais il y a un sentiment écrasant parmi les scientifiques que certains travaux clés passent entre les mailles du filet.

Les meilleurs enquêteurs « passent plus de la moitié de notre temps à collecter des fonds. Le reste du temps, nous assumons de sérieuses tâches managériales, opérationnelles et logistiques », m’a confié Patrick Hsu, professeur adjoint de bio-ingénierie à l’Université de Californie à Berkeley et l’un des fondateurs d’Arc.

Le système « ne semble pas empiriquement permettre aux gens de poursuivre ce qu’ils pensent être leur meilleure idée », a déclaré Collison.

L’année dernière, Collison a participé au financement d’une importante entreprise de subventions scientifiques appelée FastGrants – un effort pour obtenir de l’argent pour les chercheurs effectuant des travaux critiques sur Covid-19. Avec les fonds, ils ont envoyé un sondage. Une question incluse était « si vous disposez du même montant de financement mais que vous pouvez l’utiliser comme vous le souhaitez, et qu’il était stable, modifieriez-vous votre programme de recherche », Silvana Konermann, professeure adjointe de biochimie à Stanford et la nouvelle directrice exécutive d’Arc, m’a dit.

Quatre-vingt pour cent des scientifiques qui ont répondu ont déclaré qu’ils modifieraient considérablement leur programme de recherche.

Arc est un pari pour faire exactement cela. Les chercheurs qu’il engage en tant que chercheurs principaux obtiendront des subventions de huit ans moins restreintes. L’idée est qu’ils passeront moins de temps à collecter des fonds et se sentiront en sécurité pour changer de cap et se concentrer sur ce qu’ils pensent être le plus essentiel, ce qui leur donnera ce que Konermann a dit être « la flexibilité et la liberté de poursuivre la recherche qui les passionne le plus et prendre des risques et entreprendre des projets qui pourraient échouer.

L’institut espère également mieux soutenir les scientifiques avec des «centres de développement technologique» qui se concentrent sur l’invention de meilleurs outils et processus pour la recherche biomédicale. C’est le genre de travail qui est essentiel à la science mais qui ne mène pas à des articles universitaires et qui n’est donc pas considéré comme un cheminement de carrière viable.

Avec le système actuel, « il n’y a pas de carrière à long terme pour les gens qui le font », m’a dit Hsu. « Il devrait être possible de travailler pendant 20 ans à affiner une technologie super utile » — pour couper et coller de l’ADN, par exemple, ou quelque chose d’aussi fondamental. À l’heure actuelle, il n’y a pas de bonnes options de carrière dans les biosciences universitaires pour les personnes qui souhaitent travailler sur des améliorations d’ingénierie lentes et légères sur un problème clé. Ce serait bien de changer ça.

Arc opérera à partir de Palo Alto, en Californie, où se trouve Stanford, en tant qu’organisation à but non lucratif indépendante collaborant avec Stanford, Berkeley et UCSF, toutes des institutions proposant des programmes biomédicaux très appréciés.

Ce sera cher – une des raisons pour lesquelles personne n’a fixé la science biomédicale est qu’elle n’est pas bon marché. L’aventure a des engagements de financement de – avec Patrick Collison (qui est le mari de Konermann) et son frère et co-fondateur de Stripe John Collison – le milliardaire de crypto-monnaie Vitalik Buterin, et Dustin Moskovitz et Cari Tuna (dont la philanthropie ambitieuse revient fréquemment ici sur Future Perfect), entre autres.

Ce qui manque à notre système de financement scientifique

Si vous êtes un professeur titulaire faisant de la recherche universitaire dans de nombreux domaines scientifiques, vous serez responsable de la gestion d’un laboratoire. Cela signifie que vous devrez embaucher des étudiants diplômés et des postdoctorants, ainsi que payer l’équipement, les fournitures et les frais de publication.

Les universités paient une part de ces dépenses, mais l’essentiel devrait provenir de subventions de recherche. Aux États-Unis, la plupart de ces subventions proviennent du gouvernement fédéral : la recherche biomédicale est financée par les National Institutes of Health (NIH) et de nombreuses autres recherches sont financées par la National Science Foundation (NSF).

Les demandes de subvention ont tendance à être longues et compliquées, et nécessitent souvent un « travail préliminaire » sur un projet, ce qui signifie qu’un laboratoire doit déjà y consacrer des ressources importantes avant même de pouvoir postuler pour que de futurs travaux soient payés, m’a dit Hsu. .

Et le nombre de demandes de subventions à des institutions comme le NIH a augmenté, tandis que le financement n’a pas nécessairement suivi le rythme, les taux de refus de subventions sont donc très élevés. Dans les années 1970, lorsque le programme a démarré, la part des demandes de subventions du NIH qui sont approuvées était d’environ 35 à 40 pour cent – elle est maintenant d’environ 20 pour cent. Cela signifie que la plupart du temps et des efforts consacrés à la rédaction des demandes de subvention sont effectivement gaspillés.

Le processus ne prend pas seulement du temps, il est aussi incroyablement capricieux. Une étude a trouvé très peu de corrélation entre la façon dont une subvention a été notée dans le processus d’approbation des subventions du NIH et si la recherche qu’elle a produite a finalement été citée.

Une autre étude, examinant des propositions de haute qualité, a révélé qu’il n’y avait pratiquement aucun accord sur leurs mérites – deux chercheurs pourraient arriver à des conclusions très différentes quant à savoir si la subvention devrait être approuvée. Une autre analyse s’est penchée sur les subventions réussies et a révélé que 59 % d’entre elles auraient pu être rejetées en raison de la variabilité aléatoire de la notation. Regarder comment les subventions du NIH ont été examinées a été «très révélateur pour moi», m’a dit Hsu – et pas dans le bon sens.

Ensuite, il y a le fait que les subventions ont tendance à expirer après quelques années. Comme John Pooley, postdoctorant en neurobiologie à l’Université de Bristol, l’a dit à Vox, cela incite les chercheurs à s’attaquer à quelque chose qu’ils peuvent aborder dans quelques années. Mais certains des problèmes les plus importants en médecine prendront beaucoup plus de temps à se résoudre.

Pour être clair, de nombreuses recherches biomédicales incroyables se déroulent aujourd’hui dans les laboratoires universitaires. Les États-Unis sont les chefs de file mondiaux de la biomédecine et des inventions clés comme CRISPR ont eu lieu dans des laboratoires américains. Bien que le système ait certainement besoin d’être amélioré, personne ne veut perdre ce qui fait que la biomédecine américaine est déjà leader dans le monde.

« Ce n’est pas que le modèle actuel est vraiment mauvais pour tout le monde – je pense que le modèle actuel fonctionne vraiment bien pour certaines personnes », m’a dit Konermann. « L’espoir n’est pas que tout soit comme Arc, mais que chacun de ces modèles aura ses propres inconvénients et ses propres avantages », créant un « écosystème global plus sain ».

Bien sûr, même s’il y a des failles dans le système actuel, Arc n’est pas nécessairement les aborder. D’une part, c’est vraiment petit et ce n’est pas une option pour la plupart des chercheurs biomédicaux, peu importe à quel point ils le souhaitent. D’autre part, Arc représente un pari sur les conditions qui produisent une bonne science – et bien que leur argumentation soit convaincante, ils pourraient avoir tort de croire que donner aux scientifiques plus de flexibilité et plus d’autonomie produit en réalité les remèdes salvateurs que nous espérons de la biomédecine.

Expérimenter notre démarche scientifique

Un large éventail d’idées ont été diffusées sur la façon de corriger le processus de subvention scientifique, des loteries à la limitation des candidatures à une page. Il y a eu des tentatives privées pour faire mieux – comme FastGrants, qui visait à débourser l’argent de la recherche Covid-19 en 48 heures au lieu de semaines ou de mois, et qui a déplacé plus de 50 millions de dollars à ce jour.

Mais une chose clé, m’a souligné Collison, est simplement d’avoir plus d’options. Il n’y a rien de mal à ce que le processus de subvention du NIH soit un moyen pour les chercheurs d’obtenir de l’argent pour une idée. Mais quand c’est le seul moyen, toute science qui ne s’intègre pas parfaitement dans le processus du NIH ne se fera pas du tout.

Arc est une option de plus, mais il ne pourra financer que quelques chercheurs principaux et un nombre limité de carrières à temps plein travaillant au développement de nouveaux outils dans ses centres de développement technologique.

C’est pourquoi Collison dit un La mesure du succès d’Arc — à côté des plus évidentes, comme si ses chercheurs déclarent qu’ils sont capables de se concentrer sur la science, et s’ils découvrent de nouvelles choses qui rendent le monde meilleur — est de savoir si « d’autres bailleurs de fonds, d’autres institutions, d’autres acteurs de nos systèmes dominants, sont contraints de poursuivre eux-mêmes d’autres expériences et d’autres modèles. Si Arc fonctionne, cela soulève de nouvelles questions : qu’est-ce qui pourrait fonctionner d’autre ? Quel autre potentiel reste inexploité dans le système actuel ?

C’est une expérience que les bénéficiaires de la recherche biomédicale, c’est-à-dire tout le monde, devraient suivre avec intérêt.