Une nouvelle arnaque crypto serait en train d’apparaître sur Google ⋆ Crypto new media

Le géant de la recherche en ligne Google est critiqué pour son prétendu manque d’action contre une arnaque au bitcoin qui prend la forme d’un article de journal publié légitime.

Les escroqueries Google Crypto deviennent trop courantes

L’arnaque ressemble à un article publié par la plateforme médiatique britannique The Daily Mirror. L’article comprend une interview avec une personne qui serait le plus jeune millionnaire de Grande-Bretagne, qui aurait gagné tout son argent grâce à des investissements cryptographiques. Le titre de l’article se lit comme suit : “Brit a choqué tout le monde en révélant l’application qui lui rapporte 23 000 livres par mois.”

Tout irait bien, à l’exception d’une grande chose… L’annonce est prétendument fausse. Si les lecteurs décident de cliquer sur la publicité dans l’article, ils sont dirigés vers un site qui leur promet des millions de dollars s’ils sont prêts à utiliser un certain algorithme qui négocie les paramètres du marché de la cryptographie. Le site est également décoré d’images de célébrités d’individus bien connus qui auraient utilisé le même algorithme pour ajouter à leur richesse personnelle.

L’article fait l’objet d’une vive controverse depuis un certain temps, notamment parce que Google – prétendument au courant depuis plusieurs mois – n’a apparemment rien fait à ce sujet. Martin Lewis – le fondateur de Money Saving Expert – dit que de tels incidents deviennent trop fréquents, car il en faisait récemment partie sans même le savoir.

Sa ressemblance et son visage ont été utilisés sans sa permission pour promouvoir une arnaque à la crypto-monnaie en ligne, et il a depuis discuté du problème sur Facebook et d’autres formes de médias sociaux comme moyen d’avertir ses abonnés afin qu’ils ne se laissent pas berner en investissant dans quelque chose d’illicite. .

Paul Lewis, un journaliste de la BBC sur le financement des consommateurs, affirme également qu’il a vu son visage utilisé dans de fausses escroqueries cryptographiques en ligne qui apparaissent sur les résultats de recherche Yahoo. Il a déclaré dans une interview :

Je n’ai jamais acheté de crypto-monnaie et je déconseille à tout le monde de le faire. Vous pouvez perdre tout votre argent.

Mark Taber – un homme qui fait campagne contre la fraude en ligne – dit qu’il a signalé à plusieurs reprises l’arnaque du Daily Mirror à Google mais qu’il n’a encore rien vu. Dans une déclaration distincte, Google a mentionné qu’il avait pris des mesures présumées contre les escrocs, bien que rien de spécifique n’ait encore été mentionné. Taber a expliqué :

Cette fausse arnaque au bitcoin de l’article Mirror utilisant Holly Willoughby est toujours présente sur Google Ads depuis des mois. Je l’ai signalé à plusieurs reprises, mais aucune mesure efficace n’a été prise pour l’empêcher de réapparaître à maintes reprises. Cela suggère que Google ne veut pas ou ne peut pas appliquer ses propres politiques.

Qu’est-ce qu’on fait?

Un porte-parole de Google a déclaré :

Google a toujours appliqué des règles strictes concernant le type de contenu autorisé à diffuser des annonces sur notre plate-forme. Nous supprimons rapidement toutes les annonces qui enfreignent ces règles.

Mots clés : arnaque au bitcoin, Daily Mirror, Google