Une nouvelle aventure narrative poignante

C’est toujours magique quand un livre, un jeu ou un film débarque dans votre vie au moment précis où il vous parlera le plus. Jouer à No Longer Home, un nouveau jeu sur deux amis confrontés à la fin de leur temps ensemble dans un appartement londonien, a été l’une de ces rares expériences pour moi. Il y a une honnêteté et une profondeur d’émotion remarquables dans la façon dont ses protagonistes non binaires, Bo et Ao, essaient de traiter tous les sentiments complexes qui accompagnent le fait de dire adieu à une phase de leur vie et de faire face à l’inconnu d’une autre. Alors que je me prépare pour mon propre changement sismique, j’étais là avec eux.

Venant de rejoindre les rangs ici à Kotaku, je vais bientôt déménager à New York, un endroit que j’adore depuis longtemps. Je suis enthousiasmé par ce que l’avenir nous réserve. Mais cela signifie aussi quitter la Bay Area après avoir vécu ici pendant plus de 15 ans et dire au revoir à tant d’endroits familiers que j’ai appris à aimer. Regarder un film dans l’un de mes cinémas locaux préférés le week-end dernier, ma conscience que ce serait probablement ma dernière visite avant de déménager a donné à toute l’expérience une qualité douce-amère. J’étais intensément conscient, alors même que cela se produisait, que ce serait bientôt fini. Ensuite, j’ai retrouvé des amis pour quelques verres. C’est le genre d’amis rares qui me comprennent vraiment, qui me font me sentir vu et compris dans un monde qui souvent ne l’est pas. Ce fut une merveilleuse rencontre, rendue d’autant plus vive par la pensée inébranlable : il n’en sera plus jamais ainsi.

Ao connaît la douleur de ne pas être vu dans le monde pour ce qu’il est.Capture d’écran : Humble Grove/Kotaku

No Longer Home capture les liens intenses que nous formons parfois avec des lieux et comment les fins peuvent rendre tout plus immédiat et significatif. Incarnant à la fois Ao et Bo, vous trouvez des détails dans chaque pièce de l’appartement qui parlent de leur séjour là-bas, rappelant des joies, des réalisations, des petites frustrations persistantes comme le sentiment que c’est toujours vous qui finissez par sortir les poubelles. Leur appartement est vu de manière isométrique, chaque pièce étant présentée comme son propre diorama artisanal séparé. Lorsque vous faites pivoter chaque espace pour révéler de nouveaux éléments avec lesquels interagir et de nouvelles zones à explorer, le son qui l’accompagne est comme un bloc de bois qui tourne puis clique en place. C’est une conception sonore satisfaisante qui rend les espaces avec lesquels vous interagissez se sentent physiques et tangibles, ce qui vous fait également vous sentir plus étroitement connecté à eux.

Mais la maison n’est pas qu’un lieu. Si vous avez de la chance, la maison, c’est d’autres personnes, et pour Ao et Bo, la chose la plus difficile à propos de leur déménagement imminent est que cela signifie la fin de leur temps ensemble. En tant que personnes non binaires, Ao et Bo ressentent une inquiétude particulière quant à l’avenir, car cela signifie affronter un monde dans lequel ils sont souvent douloureusement mal compris. Ao en particulier parle beaucoup de l’angoisse d’être toujours considéré comme quelqu’un et quelque chose qu’il n’est pas, à un moment donné, se lamentant sur le fait que, de retour au Japon (où ils doivent retourner à cause de problèmes de visa), leur véritable amour de la cuisine est souvent remarqué comme preuve qu’ils feraient une bonne femme au foyer. « J’aime juste le faire », disent-ils, « pourquoi faut-il que ce soit genré ? » Nous avons commencé à voir des représentations plus positives des personnes trans et non binaires dans les jeux ces dernières années, et c’est cool, mais ces représentations ne reflètent souvent pas nos expériences réelles et vécues. J’ai rarement vu la douleur de voir constamment des gens vous mettre dans une boîte à laquelle vous ne vous sentez pas appartenir et de ne pas être vu pour qui et ce que vous êtes exprimé aussi honnêtement qu’ici.

Les chats savent. Les chats savent toujours.Capture d’écran : Humble Grove / Kotaku

No Longer Home a été développé par Humble Grove, une collaboration de deux personnes qui s’est inspirée de leurs propres expériences, mais vivre à travers quelque chose soi-même et être capable de créer de l’art qui capture l’expérience d’une manière qui touche les autres sont deux choses différentes. No Longer Home réussit parce qu’il est si spécifique, honnête et inébranlable dans la manière dont il confronte ce que le fait d’être à la croisée des chemins peut nous faire émotionnellement et psychologiquement. La pièce maîtresse du jeu est une longue conversation que Bo et Ao ont au lit une nuit, alors qu’ils exposent vraiment toutes leurs peurs et leurs insécurités quant à l’avenir. Au cours de cette conversation, vous sentez à quel point ces deux-là comptent l’un pour l’autre. Lorsque le monde ne vous voit pas, il est particulièrement difficile de dire au revoir à la personne ou aux personnes qui vous voient.

Et pourtant, aussi douloureux que soient certains aspects de No Longer Home, il y a aussi un réconfort poignant. Ao et Bo font peut-être leurs adieux à leur appartement et à la vie commune, mais ils feront toujours partie de la vie de l’autre. Je vais peut-être bientôt quitter la Bay Area, dire au revoir à mes cafés, parcs et cinémas préférés, et je ne pourrai pas non plus bientôt rencontrer mes chers amis pour prendre un verre dans mes bars préférés. Mais c’est d’accord. Il y a autre chose que No Longer Home comprend à propos de ces connexions rares et spéciales dans nos vies. Ces gens qui nous connaissent vraiment et nous voient ? Nous portons leur amour avec nous quand nous partons.