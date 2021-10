Une nouvelle bande-annonce Fiery ‘The Batman’ est enfin arrivée

Plus d’un an après que The Batman ait fait ses débuts avec son premier teaser lors d’un événement DC FanDome, le Dark Knight se lève à nouveau.

Samedi, une nouvelle bande-annonce du film très attendu a été présentée comme l’attraction principale du DC FanDome de cette année, et cela n’a pas déçu. Les fans de Batman attendaient avec impatience le redémarrage par le réalisateur Matt Reeves de la franchise bien-aimée, qui a fait face à plusieurs retards de production en raison de la pandémie. Maintenant, The Batman devrait enfin sortir en salles le 4 mars 2022. La bande-annonce de deux minutes et demie reste cohérente avec le ton sombre du premier teaser, alors que Batman de Robert Pattinson terrorise la pègre de Gotham City et tente de dénouer les fils d’un nouveau mystère. « Ce n’est pas juste un appel », dit Batman à propos de son célèbre Bat-Signal alors qu’il illumine le ciel au début de la bande-annonce. « C’est un avertissement. »

Reeves, qui a dirigé deux épisodes réussis de la série relancée La planète des singes, a déjà décrit son interprétation du Caped Crusader comme «une version policière presque noire de Batman». La bande-annonce fait écho à cette vision ; Batman est montré essayant de résoudre une affaire tournant autour des énigmes espiègles laissées par le Riddler (Paul Dano). Alors que nous ne voyons que des aperçus d’un homme qui semble être le célèbre méchant, le Riddler a été occupé à planter des indices élaborés pour que Batman puisse déchiffrer:

Parmi les quelques plans présentant le Riddler se trouve un bref clip diffusé par un reportage de Gotham. Le tueur en série a adopté un look résolument différent du costume emblématique vert vif qu’il porte souvent dans les bandes dessinées et les émissions d’animation, ou même les coupes loufoques qu’il porte dans la représentation du personnage par Jim Carrey dans Batman Forever de 1995. Le Riddler a souvent été l’un des antagonistes les plus comiques et excentriques de Batman, mais la version de Dano semble être plus proche de la tristement célèbre franchise de films d’horreur Jigsaw Killer of the Saw.

Au-delà du Riddler, la bande-annonce offre un aperçu détaillé de deux personnages qui ont fait des apparitions dans le premier teaser : Catwoman et Penguin. Zoë Kravitz reprend son rôle de Catwoman après avoir prêté sa voix au personnage du film Lego Batman de 2017. D’après ce que nous voyons dans la bande-annonce, il semble que la romance de Selina Kyle avec le chevalier noir restera aussi compliquée que jamais dans The Batman.

Notamment, nous obtenons également plusieurs lignes de dialogue du Pingouin, joué par un Colin Farrell méconnaissable portant un maquillage complet et un gros costume. L’acteur a déclaré dans des interviews qu’il n’était dans le film que pour cinq ou six scènes, mais il semble en avoir tiré le meilleur parti : Après que le Pingouin ait dit à Batman : scène, le méchant est pris dans une poursuite en voiture à grande vitesse enflammée contre la Batmobile pour fermer la bande-annonce:

Comme Reeves l’a déjà déclaré, The Batman ne sera pas une nouvelle histoire d’origine pour le personnage. Cela devrait être un soulagement pour les fans après la fin de la célèbre trilogie Dark Knight de Christopher Nolan en 2012 et a été rapidement suivie par les apparitions de Ben Affleck dans Batman v Superman en 2016 et Justice League en 2017. Batfleck vivra dans le prochain film The Flash, alors qu’il croise la route de la version cinématographique originale de Bruce Wayne, joué à nouveau par le grand Michael Keaton. Le Batman de Pattinson existera dans un univers distinct au sein du DCEU. Rejoint par un casting stellaire qui comprend également Jeffrey Wright dans le rôle de James Gordon et Andy Serkis dans le rôle d’Alfred, Pattinson semble prêt à diriger la franchise redémarrée dans une direction prometteuse. Dans The Batman, il affrontera l’interprétation la plus sombre du Riddler que nous ayons jamais vue. En mars, la vengeance aura un nouveau look à Gotham.