Une nouvelle bande-annonce, la date de sortie et plus à savoir sur la suite avec LeBron James ⋆ .

Tout le monde se lève. Il est temps de claquer maintenant. Nous avons un autre jam en train de tomber.

«Space Jam: A New Legacy», la suite tant attendue du film «Space Jam» de 1996 avec Michael Jordan, met en vedette le quadruple MVP de la NBA, LeBron James, jouant une version fictive de lui-même et dirigeant le «Tune Squad» contre le « Goon Squad », une équipe créée par un algorithme informatique maléfique. Vous savez, des trucs super normaux.

Le film «Space Jam» de James peut-il être pour la génération Z ce que la version de MJ était pour la génération Y? Cela reste à voir, mais il est probablement prudent de dire que certains analystes utiliseront ces films comme carburant pour le débat en cours sur les GOAT parce que, eh bien, c’est toujours ce qui se passe.

Pour l’instant, concentrons-nous sur tout ce que nous savons sur «Space Jam: A New Legacy», y compris les détails sur la date de sortie, l’intrigue et le casting.

Date de sortie de ‘Space Jam: A New Legacy’

«Space Jam: A New Legacy» devrait sortir aux États-Unis le 16 juillet 2021. Il sera disponible à la fois dans les salles de cinéma traditionnelles et sur HBO Max.

Bande-annonce de « Space Jam: A New Legacy »

Contrairement au « Space Jam » original, la suite incorporera des personnages des propriétés Warner Bros. en dehors de « Looney Tunes ». Dans la bande-annonce ci-dessous, vous pouvez voir The Iron Giant, The Flintstones, King Kong, Yogi Bear et plus encore.

Affiches ‘Space Jam: Un nouvel héritage’

L’intrigue « Space Jam: A New Legacy »

Alors, oui, ça devient un peu bizarre. Voici un bref résumé:

Dans ce film, le champion de basket-ball et icône mondiale LeBron James se lance dans une aventure épique aux côtés de l’intemporel Tune Bugs Bunny. Lorsque James et son jeune fils Dom – qui rêve de devenir développeur de jeux vidéo – sont piégés dans un espace numérique par une IA voyou, James doit les ramener à la maison en toute sécurité en menant Bugs, Lola Bunny et toute la bande de Looney Tunes notoirement indisciplinés à victoire sur les champions numérisés de l’IA sur le terrain: une liste de stars du basket-ball comme vous ne les avez jamais vues auparavant.

Et cette «IA voyou» est jouée par. . . Don Cheadle. Oui, c’est Don Cheadle, nominé aux Oscars et War Machine lui-même. Jolie signature hors saison.

‘Space Jam: Un nouvel héritage’

En plus de la distribution répertoriée, plusieurs joueurs de la NBA et de la WNBA feront apparemment des apparitions dans « Space Jam: A New Legacy », y compris Anthony Davis, Chris Paul et Diana Taurasi.

Jeter

Personnage

LeBron James LeBron James Don Cheadle Al-G Rhythm Sonequa Martin-Green Kamiyah James Cedric Joe Dom James Ceyair J.Wright Darius James Harper Leigh Alexander Xosha James Jeff Bergman Bugs Bunny / Sylvester / Yosemite Sam (voix) Eric Bauza Daffy Duck / Marvin le Martian / Tweety (voix) Bob Bergen Porky Pig (voix) Gabriel Iglesias Speedy Gonzales (voix) Candi Milo Granny (voix)

