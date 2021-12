Une nouvelle bande-annonce pour Hellblade II présentée lors des Game Awards

Nous sommes enfin arrivés au gameplay de Senua’s Saga: Hellblade II et c’est absolument magnifique.

Lorsque Senua’s Saga: Hellblade II a été présenté en première aux Game Awards 2019, la plupart des gens pensaient qu’il s’agissait de CGI pré-rendus. Je veux dire, qui pourrait leur en vouloir ! C’est aussi détaillé que n’importe quel film Pixar, mais il inclut le ton graveleux du premier album d’un groupe de death metal scandinave.

Eh bien, deux ans plus tard, Senua’s Saga: Hellblade II a enfin montré son gameplay lors des Game Awards de cette année et cela a l’air incroyable. Sûr de dire, les PC de jeu haut de gamme et la Xbox Series X hurlent juste en regardant les images ci-dessous.

Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait beau. Espérons que le jeu final soit aussi beau. Ninja Theory s’est surpassé. Une version YouTube de meilleure qualité de la bande-annonce de gameplay est disponible ici.

Senua’s Saga: Hellblade II arrive sur PC et Xbox Series X|S dans le courant de 2022.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.