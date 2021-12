Une nouvelle bande-annonce pour The Batman révèle une alliance possible avec Catwoman – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Warner continue de chauffer les moteurs de ce qui aspire à être l’un des grands blockbusters de 2022. Le troisième trailer de The Batman arrive dans lequel il est révélé quelle est l’intention du puissant Enigma de Paul Dano : détruire Gotham. La bande-annonce montre comment le méchant met le feu à toute la ville tandis que Bruce Wayne (Robert Pattinson) et Selina Kyle (Zoë Kravitz) forment une alliance, celle de la chauve-souris et du chat.

Le studio a fait très attention à ne pas révéler grand-chose sur le plan d’Enigma dans le film. Bien qu’il veuille clairement détruire Gotham, Warner et DC ont pris soin de ne pas en révéler davantage sur le lien possible du méchant avec la famille Wayne. D’un autre côté, l’aperçu a laissé de nombreuses scènes intéressantes de Batman avec Catwoman.

Sans aucun doute, la relation du « Dark Knight » avec l’antihéroïne a été l’une des plus emblématiques de la bande dessinée et du cinéma. La bande-annonce montre un jeu de séduction ambigu, dans lequel il n’est pas tout à fait clair si Selina Kyle sera une alliée ou une ennemie. Dans certaines scènes, la tension sexuelle entre les deux se reflète, dans d’autres une alliance est vue, mais d’autres séquences apparaissent également qui suggèrent une confrontation.

Source : Cependant