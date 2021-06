Thomas Sowell est un penseur, un érudit et un commentateur unique en son genre. Grâce à ses plus de 50 livres sur des sujets tels que l’économie, la race et l’histoire intellectuelle, Sowell s’est imposé comme un esprit américain de premier plan au cours du dernier demi-siècle. À une époque où la pensée bâclée avec un côté de messages confus est le tarif standard dans notre discours national, la vie et l’œuvre de Thomas Sowell peuvent servir de rappel de ce à quoi ressemble l’étalon-or de l’analyse politique et politique.

Dans un effort pour ramener les antécédents et les idées de Sowell dans la conscience nationale, le chroniqueur du Wall Street Journal Jason Riley a écrit Maverick: A Biography of Thomas Sowell.

Dans 250 pages faciles à digérer, Riley ne se contente pas d’enseigner au lecteur les faits sur la vie et les réalisations de Sowell, mais montre pourquoi Sowell est une figure si unique et détaille la substance de certaines des contributions les plus importantes de Sowell à nos conversations politiques et intellectuelles. Dans cet esprit, le livre peut être largement divisé en deux sections. La première section (chapitres un à quatre) illustre « l’attitude autonome de Sowell » ; le second – les chapitres cinq à huit – est une plongée profonde dans un éventail de problèmes que Sowell a abordés tout au long de sa carrière.

Qu’est-ce qui fait de Sowell un non-conformiste ?

Correctement défini, un franc-tireur est quelqu’un qui est « peu orthodoxe ou indépendant d’esprit ». Que ce soit dans le milieu universitaire ou dans le paysage intellectuel en général, Riley indique clairement qu’il serait difficile de décrire Sowell d’une autre manière.

Alors qu’il était professeur dans certaines des écoles les plus prestigieuses du pays, dont Cornell, UCLA et Amherst, Sowell a présenté un style d’enseignement que la plupart avaient abandonné dans les années 1950. Il était exigeant ; il n’avait aucun sens ; il n’acceptait pas de faire l’imbécile en classe ou d’acheter des excuses pour manquer un examen sans prévenir.

Riley utilise des anecdotes vraiment engageantes pour démontrer ce fait. L’exemple le plus frappant est lorsque Sowell dit à un étudiant qu’il a dû quitter le programme d’économie à Cornell parce qu’il était constamment perturbateur en classe et mal préparé malgré plusieurs avertissements. Le président du département d’économie de Cornell n’a pas soutenu la décision de Sowell, et les deux se sont disputés amèrement pendant plus d’une heure, a écrit Riley. L’argument s’est terminé par Sowell en disant: “Vous avez ma démission – du programme et de l’Université Cornell.”

Sowell a refusé des offres d’enseignement d’écoles telles que Stanford, Dartmouth et l’Université du Wisconsin. Il a également retiré un livre d’un éditeur et a rendu l’avance après que la société a insisté pour réviser « 800 AD » en « 800 AD ». Tout cela montre que Sowell a toujours été son propre homme, ne s’entendant jamais simplement pour s’entendre. Cela a été mieux illustré lorsque Riley écrit : « C’était un anticonformiste qui ne s’inquiétait pas beaucoup de brûler ses ponts. C’était un penseur indépendant qui accueillait le combat rhétorique.

Cela n’a pas seulement été vrai dans le monde universitaire, mais aussi dans le monde intellectuel plus large. Riley détaille la volonté de Sowell d’aborder des sujets que peu d’autres aborderaient, sa volonté de défier les autres lorsqu’il pensait qu’ils se trompaient, et les nombreuses attaques – souvent malhonnêtes – des médias grand public contre son travail.

Dans Maverick, Riley fait également un travail magistral en reliant l’attitude et les actions de Sowell tout au long de sa carrière à son séjour à l’Université de Chicago, où il a appris leur approche distinctive de l’économie auprès des célèbres économistes George Stigler et Milton Friedman. Cette approche a été décrite comme « plus concrète, moins abstraite ; plus pragmatique ; moins spéculatif.

En plus d’une approche qui mettait l’accent sur l’empirisme, le programme était extrêmement exigeant. Il a été noté dans le livre que tandis que le programme d’économie de Harvard a attiré 27 doctorants et 25 diplômés, l’Université de Chicago en a accueilli 70 et seulement 25 ont obtenu leur diplôme. Bref, c’était un environnement intense et sans fioritures.

On peut voir l’influence que l’Université de Chicago a eue sur Sowell chaque fois qu’ils lisaient une de ses œuvres. Non seulement il aborde les questions sans tenir compte des récits dominants, mais il rend également les concepts économiques inhabituellement faciles à saisir grâce à son utilisation d’exemples pratiques.

Contributions intellectuelles de Sowell

Tout en reconnaissant à quel point Sowell est unique en tant que personne est important, nous ne devons pas perdre de vue les contributions cruciales qu’il a apportées tout au long de sa carrière aux conversations politiques, politiques, économiques, historiques et intellectuelles de notre temps. Riley a décrit ce livre comme une biographie intellectuelle, et il ne fait aucun doute qu’il a réussi à mettre en lumière les idées de Sowell.

Dans les chapitres cinq à huit, Riley examine certaines des idées et des livres les plus importants de Sowell, en commençant par Knowledge and Decisions, en passant par sa trilogie informelle sur les « visions », puis en détaillant ses écrits sur les droits civils et sa trilogie « culture ».

Bien que chacun de ces chapitres soit différent en ce qui concerne un contenu particulier, ils ont un fil conducteur qui les relie. Quel que soit le sujet sur lequel il porte, Sowell a transmis la conversation avec des recherches ou un raisonnement révolutionnaires et a rendu des sujets complexes accessibles aux profanes. Dans Knowledge and Decisions, par exemple, un livre de Sowell publié en 1980, il a repris les observations fondamentales de FA Hayek sur la nature diffuse de la connaissance dans une société et a non seulement rendu le concept plus accessible pour le lecteur moyen à travers des exemples du monde réel, mais aussi « élargissait l’application » des principes initiaux, écrit Hayek lui-même.

Il ne parle pas seulement d’économie ; il ne parle pas seulement de race ; il n’examine pas seulement l’histoire. Au contraire, l’une des choses qui rend Sowell si unique est qu’il écrit non seulement sur tous ces sujets, mais qu’il a la capacité de les tisser ensemble de manière transparente – en utilisant la pensée économique pour évaluer des choses telles que la race, l’histoire et la culture.

Bien que ce ne soit qu’un exemple, il peut être répété pour n’importe quel nombre de ses dizaines de livres – et Riley le montre clairement. Sowell n’est pas un poney à un tour. Il ne parle pas seulement d’économie ; il ne parle pas seulement de race ; il n’examine pas seulement l’histoire. Au contraire, l’une des choses qui le rend si unique est qu’il écrit non seulement sur tous ces sujets, mais qu’il a également la capacité de les tisser de manière transparente – en utilisant la pensée économique pour évaluer des choses telles que la race, l’histoire et la culture.

Plats à emporter

L’étendue et la profondeur des idées que Thomas Sowell a partagées avec le monde à travers ses œuvres sont presque sans précédent. Que nous ayons eu la capacité d’apprendre de lui pendant si longtemps est quelque chose qui devrait être apprécié.

Dans Maverick, Riley réussit à donner à Sowell la reconnaissance qu’il mérite. Et, en fin de compte, Riley devrait être félicité pour avoir mis les idées de Sowell au premier plan à une époque où nous en avons plus que jamais besoin.

