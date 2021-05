“Une nouvelle Caroline sera vue à Tokyo”

13/05/2021 à 21:31 CEST

Le joueur de badminton espagnol Caroline Marin, tout nouveau vainqueur du Championnat d’Europe de Kiev (Ukraine), cinquième de son record, a clairement indiqué que, dans ces «deux mois et demi». préparation avant les Jeux de Tokyo 2020, elle travaillera à peaufiner les détails de son jeu et à montrer une nouvelle version d’elle-même.

«Nous étions clairs que concourir en Malaisie et à Singapour serait assez difficile dans les circonstances, mais je pense que nous sommes chanceux de pouvoir si bien nous préparer dans ces deux mois et demi restants pour les Jeux & rdquor;Marín a déclaré lors d’un acte qui a eu lieu au Conseil supérieur des sports (CSD) à l’occasion de l’obtention de sa cinquième médaille continentale.

L’Andalouse, qui terminera son dernier mois d’entraînement pour l’épreuve olympique au Centre de haute performance de la Sierra Nevada, a déclaré qu’elle était calme et que pendant cette période de préparation, elle se concentrerait sur le peaufinage de certains détails pour s’améliorer dans toutes les facettes du jeu.

«Les deux mois et demi avant les Jeux me donneront le temps de corriger les erreurs et de développer de nouvelles stratégies. Nous allons entraîner à cent pour cent toute cette partie physique, mentale et stratégique pour montrer une nouvelle Caroline sur les pentes de Tokio & rdquor;, un point.

La triple championne du monde a reconnu qu’elle «a vraiment hâte d’y être». pour obtenir l’or à Tokyo. Une médaille, qui fait de lui une «illusion spéciale».

«Je ne garde jamais une médaille en particulier car chacun a toujours un comment et un pourquoi, et les circonstances de ce dernier n’ont pas été du tout faciles», a-t-il souligné à propos de la détention de 14 jours qu’il a dû effectuer avant le Championnat d’Europe.

La femme Huelva a indiqué qu’elle est en parfaite condition physique, «sans inconfort ni blessure». et que, malgré des circonstances défavorables, l’or obtenu à Kiev était «mentalement nécessaire».

Carolina a déclaré que pour le moment, elle ne se concentrait pas sur la finale olympique.

«Je travaille avec mon psychologue pour maintenir la tension et la concentration à chaque entraînement. J’ai cette pression externe et elle devra être gérée, mais il est clair que tous les matches seront compliqués, il n’y a pas de rival facile & rdquor;, a-t-il souligné.

Et il a souligné que, malgré le fait que sa famille et ses amis lui manqueront, le désir d’ajouter de l’or neuf, reste «intact».

Concernant la vaccination, il a dit qu’il s’attendait à ce qu’ils arrivent à la fin de ce mois de mai et a ajouté: «Dans le village olympique, les athlètes seront entourés de gens de nombreuses régions du monde, nous courons un risque et le vaccin nous en sauvera sûrement & rdquor ;.

Enfin, il a évoqué sa méthode de formation par l’analyse des données.

«Le Big Data, avec lequel nous travaillons depuis longtemps, me donne la possibilité de connaître mon rival en détail, c’est quelque chose qui me donne la tranquillité d’esprit et à chaque fois que nous faisons face à une grande concurrence nous élaborons une stratégie basée cette méthode & rdquor; »expliqua-t-il.