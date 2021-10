Une nouvelle cellule Splinter en préparation… Soyez réaliste ! | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, DeVante parle d’un rapport de VGC selon lequel Ubisoft travaille sur un nouveau jeu Splinter Cell. Le rapport n’a pas fait la lumière sur le type de jeu que pourrait être le nouveau Splinter Cell, bien qu’il ait été décrit comme une entrée « principale » par opposition à un type de spin-off.

DeVante parle également de la vente rapide du mini-réfrigérateur Xbox Series X ainsi que de Phil Spencer révélant que Microsoft n’a pas fini d’acheter des studios. La dernière grande acquisition de Microsoft dans le domaine du jeu était ZeniMax/Bethesda, qu’elle a payé 7,5 milliards de dollars pour l’acheter. Microsoft compte désormais 23 studios de développement de jeux répartis dans le monde, travaillant sur une variété de projets.

Plus tard dans la vidéo, il couvre les derniers jeux ajoutés au Game Pass pour la seconde moitié d’octobre. Des titres comme : The Forgotten City, Outriders pour PC, Backbone et Age of Empires IV.