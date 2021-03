Une nouvelle chaussure intelligente valencienne prévient les blessures et aide à courir

Deux diplômés de l’Université polytechnique de Valence, un ingénieur électricien et un podiatre, ont conçu et préparent la commercialisation d’une chaussure intelligente qui enseigne mieux courir et éviter les blessures par l’implantation d’un dispositif électronique implanté dans la chaussure.

Le projet a reçu le prix de l’accélérateur européen, décerné par l’Ateneo Mercantil de Valencia, et fournira à ces entrepreneurs des services de conseil d’une valeur de 10000 euros, contacts avec plus de 35 000 entreprises bruxelloises et feuille de route pour l’internationalisation de l’entreprise; le prix reconnaît son caractère innovant, avec un «accord parfait entre la santé et les nouvelles technologies».

Selon les données, Alejandro Catalá, diplômé en génie électrique de l’Université polytechnique de Valence -étudie actuellement le Master en génie des systèmes électroniques dans cette institution-, et Néstor Cervera, podiatre spécialisé dans le domaine du sport, ils ont développé le projet au travers de leur société Smart Footwear Sport (SFS).

La chaussure conçue par Alejandro et Néstor enseigne mieux courir et éviter les blessures grâce à un dispositif électronique qui permet de mesurer la biomécanique de chaque utilisateur et sa façon de marcher – petits et grands – dans son entraînement quotidien en dehors d’une clinique.

Les données collectées par cet appareil sont ensuite analysées dans une application, ce qui permet personnaliser les chaussures pour montrer à l’utilisateur comment effectuer l’activité.

« Notre objectif est de prévenir les blessures, d’apprendre à faire l’activité de la manière la plus correcte et convient à votre corps en particulier. Il n’y a pas de modèle parfait, chaque personne a ses particularités qui doivent être analysées et c’est ce que les chaussures SFS apportent », explique Néstor Cervera.

SFS est né d’une idée de Néstor Cervera, qui explique que dans son expérience à la tête d’une clinique, il a observé que les modèles quand chaîne Ils n’avaient plus le même effet et il était très difficile de savoir s’ils étaient efficaces.

« Ensuite, le besoin s’est fait sentir d’apprendre aux utilisateurs à courir correctement afin d’éviter les blessures et de ne pas avoir à dépendre de savoir si les modèles fonctionnent ou pas. J’ai donc étudié comment le faire et j’ai vu l’électronique comme la solution idéale. C’est à ce moment-là que j’ai proposé l’idée à Alejandro, et jusqu’à aujourd’hui », raconte Néstor.

Les deux entrepreneurs ont vu le besoin de conseils pour faire croître et valider à la fois le produit et le prix, marché et modèle économique, « et l’écosystème StartUPV nous a offert cette possibilité. C’est être comme notre frère aîné qui nous montre le bon chemin pour nous stimuler, quelque chose qui si nous le faisions par nos propres moyens nous prendrait beaucoup plus de temps », souligne Alejandro Catalá.

En tant qu’objectifs à court et moyen terme, ces amis et entrepreneurs valenciens travaillent dans le lancement sur le marché dans les mois à venir du premier tirage de mille paires de ses chaussures intelligentes SFS, avec lesquelles il commencera à ouvrir des canaux de vente au niveau européen.