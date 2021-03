Une nouvelle chemise à domicile a fui en ligne avec des cerceaux pour porter un design élégant

Cela a été une saison à oublier pour le Celtic et les fans de Bhoys espèrent effacer cette campagne de leur mémoire le plus rapidement possible.

Alors peut-être que promettre un nouveau départ la saison prochaine avec un nouveau kit aidera à lever la morosité parmi leurs supporters.

Le Celtic n’a pas réussi à remporter son dixième titre consécutif ce trimestre alors qu’il cédait sa couronne à ses féroces rivaux

La décennie de domination des Hoops dans le football écossais a été mise fin par les Rangers, qui ont scellé leur premier titre en dix ans sous la direction de Steven Gerrard.

Les hommes de Gerrard ont été superbes et le Celtic, qui n’a pas encore nommé de nouveau manager, sait qu’il doit améliorer son jeu s’il veut récupérer son titre.

Les fidèles de Parkhead seront sans aucun doute encore misérables à cause du récent succès de leurs rivaux, mais ils ont au moins maintenant des raisons d’être optimistes car leur kit maison pour la saison prochaine a été divulgué en ligne et nous, à talkSPORT.com, pensons que c’est un nouveau design élégant.

La bande adidas a été mise en ligne par FootyHeadlines, qui a révélé une poignée de kits rapportés d’autres grands clubs à travers l’Europe, notamment le Real Madrid, la Juventus et le Bayern Munich.

Le nouveau kit domicile du Celtic pour la saison prochaine a été publié par FootyHeadlines

L’année dernière, le club Parkhead a conclu un contrat record de cinq ans avec adidas d’une valeur de plus de 25 millions de livres sterling et ils semblent avoir amélioré leur jeu avant la campagne 2021/21.

Le maillot présente évidemment les couleurs vertes et blanches du Celtic, mais cette fois, le badge adidas sera noir, avec la marque trois bandes le long des manches en vert émeraude dans un effort élégant des géants du sport allemands.

Il remplacera les teintes jaunes ou dorées de cette saison sur le maillot domicile de cette saison, sur les bords des manches et du col.

La bordure du col sera en blanc la saison prochaine, aucun jaune ne figurant à part sur le sponsor Dafabet et l’étoile au-dessus de l’insigne.

C’est peut-être un indice que leur rêve de dix titres consécutifs n’est jamais venu, mais c’est néanmoins un ajout élégant aux célèbres couleurs du club.

Que pensez-vous du kit, fans du Celtic?