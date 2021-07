Une nouvelle collaboration d’héritage ⋆ 10z viral

Nous sommes à quelques semaines de la sortie de Space Jam: A New Legacy. Pour célébrer, Xbox a annoncé une collaboration avec Nike pour sortir un ensemble de chaussures de tennis et de contrôleurs qui dépeint l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du dessin animé : Wile E. Coyote et le Road Runner.

Dans la vidéo, nous pouvons voir le concepteur principal de chaussures Nike, Jason Petrie, rencontrer pour la première fois en personne le concepteur principal de matériel Microsoft, Elliot Hsu. C’était la première fois que les deux voyaient les dessins dans une chair, et leur réaction est à peu près aussi joyeuse que la mienne.

De plus, Cedric Joe, qui joue le fils de LeBron dans le film, dégage des niveaux purs de joie de garçon noir qui font fondre tout mon cœur.

J’adore les petits détails sur les chaussures, comme le « Beep ! Bip!” sur la chaussure Road Runner et l’exclamation particulièrement longue de “YEOW!” sur la chaussure Wile E. Coyote. J’aime qu’ils aient choisi de créer une scène pour les personnages. La chaussure Wile E. Coyote ressemble vraiment à un épisode de Looney Tunes avec lui marchant péniblement dans le désert dans ses tentatives en cours pour attraper le Road Runner, avec cet emblématique “HELP!” signe sur la languette de la chaussure.

Le fait qu’ils aient chacun leur propre chaussure individuelle, qui nous fait porter une paire dépareillée, est tellement charmant pour moi.

J’adore aussi le contrôleur. Le D-pad étant une bombe rouge vif prête à exploser, les nuages ​​que vous savez que Wile E. est en train de traverser, et les torsions et les tours de la corde qui a probablement une enclume attachée correspond vraiment à l’esthétique des deux personnages.

Inspiré par les LeBron 18 Lows, Hsu écrit : « L’équipe de conception Xbox a entrepris de raconter une histoire plus profonde et de rassembler le contrôleur et les baskets dans une scène représentative de la rivalité classique des Looney Tunes. Il poursuit en disant que « la chaussure gauche représente Wile E. dans des tons de terre avec un logo Nike qui ressemble à un engin ACME conçu pour piéger Road Runner, tandis que la chaussure droite présente des tons bleus Road Runner avec une touche de jaune et un Logo Nike enveloppé de nuages ​​de poussière.

Quant au contrôleur ? « La manette sans fil Xbox Road Runner vs. Wile E. Coyote a une poignée texturée et un D-pad hybride, qui intègre parfaitement le logo emblématique ACME. Sur les côtés de la manette, les fans remarqueront les phrases mémorables de « Yeeow ! » et « Bip ! Bip!’ soulignant l’humour physique de Wile E. et Road Runner. Bien qu’il existe déjà 3 contrôleurs sur le thème de Space Jam publiés par Xbox (et un beat-em-up de style arcade inspiré des fans), celui-ci, comme le dit Hsu dans la vidéo, est probablement l’un des contrôleurs les plus expressifs de Microsoft. pour la Xbox.

Cette collaboration, pour Hsu, est une question de plaisir et de chaos, et je pense que cette combinaison de chaussures et de contrôleurs embrasse définitivement cette ambiance.

Si vous êtes comme moi et que vous vous demandez où mettre les mains (et les pieds) sur ce paquet, c’est la partie où je vous stresse un peu. L’offre groupée exclusive se fera via l’application Nike SNKRS, alias « Arrivez ici plus tôt que prévu pour avoir une chance d’obtenir les chaussures aux couleurs vives pour lesquelles votre enfant vous applaudirait. » En tant que personne qui déplore de voir les meilleurs modèles de baskets dans la section pour enfants uniquement, je suis au courant de ces lancements de chaussures insaisissables qui témoignent de mon désir d’être un adulte dont les chaussures de tennis sont, eh bien, conçues de manière à imiter les dessins animés classiques.

Et oui, c’est la seule façon d’obtenir ces chaussures et ce contrôleur. La manette est livrée avec les chaussures et ne sera pas vendue séparément, ce qui en fait la première fois qu’une manette est techniquement vendue sur l’application. Cela étant dit, le forfait coûtera 220 $ et sera lancé le jeudi 15 juillet à 7 h 00 PT/10 h 00 HE. Comme pour chaque lancement de baskets sur l’application, les lots seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks.

Space Jam: A New Legacy sortira en salles ET HBO Max le 16 juillet.

(Image : Microsoft/Nike)

