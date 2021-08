Une nouvelle collaboration pour l’enseignement supérieur

Dans le système éducatif traditionnel d’aujourd’hui, les étudiants qui postulent dans les universités dépensent souvent une somme considérable en frais de scolarité pour simplement assister aux cours en direct et être dans la même salle de classe que certains des plus grands noms du monde universitaire.

Par Sushma Bharat

Ces derniers temps, divers rapports font état de sociétés indiennes d’edtech collaborant avec des collèges et des universités du monde entier, notamment Harvard, le Massachusetts Institute of Technology, Stanford, Purdue et Caltech, entre autres.

On m’a souvent posé la question : ces universités sont déjà reconnues internationalement, alors qu’est-ce qu’elles ont pour elles dans ces collaborations avec les acteurs indiens de l’edtech ?

Sur la base de mes interactions limitées et de ma compréhension de l’espace edtech, une chose est devenue claire pour moi. Bien qu’elles possèdent une mine de connaissances et soient des chefs de file de la recherche dans toutes les disciplines, toutes les universités souhaitent avoir un impact plus important en tant qu’éducateur et diffuseur de connaissances sur le monde.

Dans le système éducatif traditionnel d’aujourd’hui, les étudiants qui postulent dans les universités dépensent souvent une somme considérable en frais de scolarité pour simplement assister aux cours en direct et être dans la même salle de classe que certains des plus grands noms du monde universitaire. Une bonne éducation est donc presque en quelque sorte « fermée », et n’est accessible qu’à ceux qui ont les moyens financiers ou qui sont incroyablement talentueux ou intelligents et qui ont obtenu des bourses. Mais cela peut sembler une histoire incomplète.

Il y a deux aspects à cela. Le premier est la démocratisation de l’éducation. Et c’est ce qui motive les universités de renom à collaborer avec les acteurs de l’edtech. Ils se sont rendu compte que ce type de distribution des connaissances est nécessaire plutôt qu’exclusif. Ce véritable pouvoir et cet impact découlent de la résolution du problème de l’échelle et de la recherche de moyens de diffuser les avantages d’une expérience d’apprentissage supérieure. Que leur corps professoral de renommée mondiale et leur conception pédagogique devraient et peuvent servir les étudiants non seulement dans leurs salles sacrées, mais également à travers le monde.

Le deuxième aspect concerne la technologie ainsi que la numérisation de l’éducation. Certaines de ces universités avaient réalisé l’importance de l’éducation en ligne bien avant que la pandémie ne frappe. Les premiers utilisateurs, y compris de nombreuses universités de l’Ivy League, ont toujours eu un solide portefeuille de contenu en ligne. Cependant, la pandémie a accéléré le développement des pratiques en ligne. De nombreuses universités ont été obligées de déplacer la prestation de plusieurs de leurs cours en ligne, littéralement du jour au lendemain, ce qui amène de nombreuses personnes à s’interroger sur les possibilités futures. Mais cela n’enlève rien au fait que certaines des meilleures universités du monde ont peut-être toujours eu accès à un corps professoral, un contenu et un apprentissage académique exceptionnels, mais n’ont peut-être pas le savoir-faire ou la compréhension commerciale de la façon de déplacer l’ensemble système en ligne et devenez un fournisseur d’éducation numérique.

Les universités peuvent y parvenir en s’associant à des acteurs de l’edtech qui connaissent déjà les meilleures pratiques, disposent de la plate-forme et de l’expertise d’apprentissage, car ils proviennent du domaine de la technologie et de l’éducation en ligne. Ainsi, les deux entités tirent profit de ces collaborations car leurs forces se complètent. Le partenariat devient encore plus fort si le partenaire a également une solide base industrielle ou comprend le manque de compétences ou a une base éducative dans le pays. Lorsque vous combinez la technologie, une plate-forme d’apprentissage en ligne, une expérience d’apprentissage pratique axée sur l’industrie, une expertise pédagogique et le pedigree que vous recevez des grandes institutions académiques de notre époque, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour faire de grandes choses.

L’auteur est responsable des programmes et du marketing chez Hero Vired

