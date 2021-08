Une nouvelle comédie musicale Jukebox basée sur la musique d’Adam Schlesinger sera présentée en première

Une nouvelle comédie musicale jukebox basée sur les chansons de Adam Schlesinger, le défunt co-fondateur des vétérans de la power-pop new-yorkaise Fontaines de Wayne et l’auteur-compositeur lauréat d’un Emmy pour Crazy Ex-Girlfriend, sera présenté en première au Adirondack Theatre Festival, du 5 au 14 août.

La comédie musicale intitulée Traffic & Weather, tire son nom de l’album Fountains of Wayne de 2007, mettra en vedette le travail de Schlesinger sur une histoire de deux personnes tombant amoureuses l’une de l’autre.

Le spectacle sera dirigé par Martha Banta, vétéran de Broadway et co-fondatrice du Adirondack Theatre Festival. Banta a initialement eu l’idée deux ans avant le décès tragique de Schlesinger le 2 avril 2020 de Covid-19.

Elle avait écrit à Schlesinger, qu’elle ne connaissait pas du tout, à propos de son idée, et à sa grande surprise, il était très enthousiaste à propos de l’idée, a déclaré Banta à l’Albany Times Union.

Ils se sont rencontrés dans son studio du Chelsea à New York et ont proposé un cadre de base pour le spectacle, tandis que Banta a élaboré un scénario.

“Vous n’avez vraiment pas besoin de connaître Adam ou son travail pour apprécier ce spectacle”, a déclaré Banta à Rolling Stone.

« Il était un conteur contemporain incroyable et son humour et ses observations astucieuses transparaissent vraiment dans ces grandes chansons pop. Ceux qui ne connaissent pas son canon d’écriture quitteront le Wood Theatre désireux de découvrir plus de son travail. De plus, les éléments d’acteur, de danse et de production sont tellement amusants.

Outre ses nombreux crédits télévisés et sa carrière de groupe, Schlesinger est également mieux connu pour avoir écrit l’une des chansons les plus emblématiques d’un groupe fictif, The Oneders, lorsqu’il a écrit “That Thing You Do!” pour le film de 1996 du même nom.

Il a également écrit de la musique pour les longs métrages, Musique et paroles, et un autre classique de la première heure, Josie and The Pussycats.

Les billets pour Traffic & Weather sont disponibles dès maintenant sur le site Web du festival de théâtre Adirondack.