Une nouvelle commande annonce la vente de $NEWO Token via une vente aux enchères néerlandaise sur MISO

Toronto, Canada, le 8 décembre 2021,

New Order, un incubateur DAO axé sur la communauté pour les projets financiers décentralisés (DeFi), a annoncé la vente publique de son jeton de gouvernance $NEWO via une vente aux enchères néerlandaise sur MISO.

New Order met en vente 24 millions de jetons NEWO de son offre totale de 800 millions (3 %) via l’enchère néerlandaise, avec un prix minimum implicite de 0,075 $ par jeton. La vente aux enchères sera opérationnelle pendant 24 heures à partir de 8h30 HNE le 9 décembre via le Sushi MISO Launchpad.

MISO est un échange de crypto-monnaie décentralisé et une plate-forme d’agriculture de rendement déployée sur la blockchain Binance Smart Chain. Les enchères néerlandaises sur MISO reproduisent un système d’enchères vieux de plusieurs siècles conçu pour trouver la vraie valeur marchande d’un article entièrement nouveau. Les jetons $NEWO seront facturés à un prix plus élevé que prévu, le prix diminuant pendant la durée de l’enchère. Le prix final sera réglé une fois tous les jetons vendus, déterminé par les offres cumulées de tous les participants. En d’autres termes, la communauté des acheteurs décide du prix qui lui convient.

La vente vise à lever des fonds pour le New Order DAO Treasury, qui cherche à lancer 30 à 40 projets DeFi prometteurs au cours des deux prochaines années, conformément à sa vision d’un monde où la finance est de plus en plus multi-chaînes, portée par l’intelligence artificielle, et s’étend à un éventail d’actifs numériques. New Order s’est récemment associé à l’accélérateur web3 Base Camp d’Outlier Ventures pour lancer un programme d’accélérateur DeFi dédié.

New Order, qui a déjà levé 4 millions de dollars de financement privé, est unique par rapport aux autres DAO de capital-risque en se concentrant fortement sur la construction et le soutien de la communauté plutôt que sur le simple investissement de capitaux. New Order construit une communauté de partenaires de l’écosystème qui mèneront toutes les discussions dans un forum public, y compris celles concernant la gestion de trésorerie et le développement d’entreprises, dans le but de transmettre les contrats de base et son mécanisme de vote à la communauté d’ici la fin de 2022. Son réseau de Les constructeurs DeFi voteront sur les meilleurs projets pour déterminer lesquels seront lancés.

$NEWO est le jeton de gouvernance natif du New Order DAO et sera utilisé pour financer les meilleurs projets. Le jeton $ NEWO alimentera également le marché dApp de New Order, où ses nouveaux produits DeFi généreront des revenus, un pourcentage de ces ventes étant recyclé dans le Trésor de New Order pour être réinvesti dans de nouveaux projets.

Les investisseurs peuvent participer à la vente aux enchères néerlandaise $NEWO en visitant le MISO Launchpad et en connectant leur portefeuille $USDC. Les investisseurs peuvent définir leurs offres en fonction d’une valeur maximale en jetons USDC qu’ils souhaitent engager, ou bien du montant minimum de NOUVEAUX $ qu’ils souhaitent recevoir.

À propos de la nouvelle commande

New Order est un incubateur DAO d’entreprise communautaire sans autorisation pour les projets financiers décentralisés (DeFi). La plate-forme est dirigée par des membres de la communauté et des partenaires de l’écosystème et vise à financer les applications DeFi à un stade précoce et à entourer les équipes de talents et de ressources pour accélérer leur croissance et leur développement.

