Une nouvelle compagnie aérienne supersonique volera partout dans le monde dans les 4 heures – .

Les voyages aériens ont été durement touchés lorsque la pandémie de coronavirus a balayé le monde. Enfermer des dizaines, voire des centaines de passagers dans un tube en acier fermé où l’air est recyclé est une recette pour un désastre lorsqu’un virus aéroporté ravage la planète, et même avec le déploiement de vaccins, les compagnies aériennes ont eu du mal à remplir les avions et à ramener les gens dans le ciel. . Le transport aérien est l’un des moyens les plus rapides et les plus sûrs de parcourir de grandes distances, mais il faudra peut-être quelque chose de nouveau pour revitaliser l’industrie et susciter l’enthousiasme des consommateurs à l’idée de reprendre l’avion.

Boom Supersonic espère que cela peut être quelque chose, et il souhaite tirer parti de la commodité du vol supersonique pour attirer des clients qui souhaitent passer moins de temps dans les airs et plus de temps à destination. Comme le rapporte CNN, la société a un plan incroyablement ambitieux pour gagner des clients et créer un battage médiatique. Son but ultime? Pour pouvoir envoyer des passagers partout dans le monde en quatre heures et pour seulement 100 $ par billet. Qu’il puisse ou non réaliser ce rêve dépendra de la volonté des voyageurs de monter à bord de ses jets ultra-rapides.

Top Deal du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques sont hors du commun! Prix: 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le vol supersonique n’est pas nouveau. Le Concorde, un avion de passagers supersonique qui a été utilisé sporadiquement pendant des décennies par une poignée de compagnies aériennes, a promis des temps de trajet rapides et s’est spécialisé dans les voyages rapides entre les États-Unis et l’Europe. Il avait sa juste part de problèmes. L’avion était rapide, bien sûr, mais il avalait du carburant comme aucun autre avion de passagers sur la planète, et cela a obligé les compagnies aériennes à exiger des prix de plus en plus élevés. Ses prouesses à brûler du carburant en ont également fait l’un des avions de passagers les plus sales, et les booms sonores qu’il a créés ont attiré la colère de quiconque à portée de voix.

En fin de compte, la ligne Concorde est morte au début des années 2000, mais le rêve d’un vol de passagers supersonique n’est apparemment pas mort avec lui. Dans une interview avec CNN, le PDG de Boom Supersonic, Blake Scholl, a déclaré qu’il voulait reprendre là où le Concorde s’était arrêté. Ce n’est pas un grand héritage à suivre, mais Scholl dit qu’il veut corriger les choses qui ont conduit à l’échec de l’avion précédent, y compris son penchant pour la pollution et son prix ridicule.

L’entreprise prévoit de concevoir et de construire son propre avion «100% neutre en carbone». Si cela semble incroyablement ambitieux, c’est parce que c’est le cas. L’avion devra être étroit, ce qui signifie que l’avion sera plus long pour accueillir plus de passagers. À l’heure actuelle, un prototype à petite échelle de l’avion est déjà en cours de préparation et la société espère commencer les vols d’essai de cet avion d’ici la fin de 2021.

En supposant que ces tests se passent bien, Boom Supersonic pourrait commencer à construire une usine aux États-Unis en 2022 et avoir l’avion à grande échelle en production en 2023. C’est un calendrier relativement rapide, mais je suppose que cela convient quand nous parlons de jets supersoniques.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission