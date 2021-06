Une nouvelle course de montagne est née au Pallars Jussà

11/06/2021 à 19:47 CEST

‘Ultra Pallars 360’ est le nom choisi pour la nouvelle proposition sportive qui fera connaître l’environnement naturel du Pallars Jussà dans le cadre du « Geoparc Orígens & rdquor; de l’Unesco.

Cette nouvelle course de montagne, qui a pour slogan «Courez aux origines & rdquor;, se tiendra les 3 et 4 septembre autour du barrage de Sant Antoni, qui deviendra le lien entre les principales villes de la région, comme Tremp et La Pobla de Segur. Le test est soutenu par la marque de sport GRIFONE.

L’épreuve reine sera l’Ultra (UP360), 94 kilomètres et 4 300 mètres de dénivelé positif, qui partira de Tremp minuit samedi et qui se terminera également dans la capitale de Jussà.

Grand tour du réservoir

L’itinéraire circulaire contournera le réservoir de Sant Antoni par des pistes, des chemins et des chemins, en passant par les lieux les plus emblématiques comme le sommet de « Sant Corneli & rdquor; (1 351 mètres), le « roc de Pessonada & rdquor; (1 223 mètres), le « roc de Neret & rdquor; (906 mètres) ou les villes de Rivert, Salàs de Pallars, Pobla de Segur ou Talarn.

L’Ultra peut se faire individuellement ou en format relais, formé par des groupes de deux ou quatre personnes. Dans le cas des couples, le relais sera à Pobla de Segur, au kilomètre 45 du même. Dans le cas de l’option en groupe de quatre, les déplacements seront compris entre 22 et 27 kilomètres par participant.

Profitant du fait que le circuit est circulaire, le samedi matin il y aura deux autres sorties: Premièrement les SENTIER DU MARAT, de 49 kilomètres et une pente positive de 2 100 mètres. Ce test commencera à partir du Ville de Ségur et aura l’arrivée à Tremp.

PALLARS DE GEOTRAIL

Le troisième test de l’Ultra Pallars 360 sera le GEOTRAIL PALLARS, avec 27 kilomètres et 1 100 mètres de dénivelé positif, avec départ dans la belle ville de Salàs de Pallars et l’arrivée aussi à Tremp.

Enfin, dans la dernière partie du circuit, il y aura une promenade gratuite spécialement conçue pour les plus petits et leurs familles. Il a été baptisé comme l ‘ENTRÉE et aura un parcours total de 8 kilomètres, qui couvrira la section entre les villes de Talarn et Tremp.

Les inscriptions aux quatre épreuves sont ouvertes et peuvent être formalisées sur le web inscripcions.cat et plus d’informations sur le test sur www.ultrapallars360.com