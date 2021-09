Une nouvelle crypto-monnaie fait vibrer tout le monde en Mongolie – 10 millions de dollars en 30 secondes

« La finance décentralisée est l’avenir. La crypto-monnaie aide les gens à vivre dans une communauté sans les dépenses intermédiaires traditionnelles. Il offre des chances égales à tous. » – Ider-Od, co-fondateur d’IHC.

La Mongolie est un pays en développement sans littoral, pris en sandwich entre deux voisins géants – la Chine et la Russie, situé au centre du continent asiatique, loin des mers, des océans et, surtout, des réseaux commerciaux internationaux. C’est aussi le 17ème plus grand pays par son territoire, avec une terre richement dotée en ressources naturelles. Néanmoins, sa position géographique défavorable a empêché le pays de devenir une économie tournée vers l’exportation et d’atteindre une croissance économique durable. De plus, l’économie de la Mongolie, qui est la 132e en termes de produit intérieur brut, a subi le pire revers depuis sa transition économique au début des années 1990 en raison des restrictions strictes liées au COVID-19 imposées par le gouvernement au cours des deux dernières années.

Cinq entrepreneurs, Ider-Od Bat-Erdene, Erkhembayar Byarsaikhan, Gantig Bayarmagnai, Munkhjin Otgonbaatar et Munkh-Erdene Burenjargal, recherchent des solutions innovantes pour parvenir à la croissance économique et réduire la pauvreté en faisant de la crypto-monnaie le principal moteur pour générer et apporter de la richesse dans le pays.

« La crypto-monnaie est sans frontières. C’est la solution clé pour des pays comme la Mongolie pour s’attaquer aux problèmes économiques. Nous voulons responsabiliser les impuissants en contrôlant les gros capitaux, le gouvernement et les banques fédérales pour offrir des chances égales à tous. » – Gantig, co-fondateur d’IHC.

Avec plus de 100 milliards de commandes de jetons exécutées après son lancement à 11 heures le 25 août, l’Inflation Hedging Coin (IHC), une nouvelle crypto-monnaie créée par des entrepreneurs férus de technologie, a brisé Internet. En seulement 30 secondes, des milliers de passionnés ont investi 10 millions de dollars dans les jetons nouvellement créés, ce qui en fait l’une des crypto-monnaies les plus vendues au monde.

IHC a publié 100 milliards de jetons, dont 25 milliards placés à parts égales sur quatre bourses de crypto-monnaie différentes : coinhub.mn, trade.mn, complex.mn et dax.mn. IHC dispose d’un stock total de mille milliards de pièces, dont 100 milliards appartiennent désormais à l’État. Il n’a fallu que 11 secondes sur DAX, 43 secondes sur Coinhub, 1 heure sur Complex et Trade pour que les gens achètent tous les jetons disponibles, avec deux des plates-formes plantées et submergées par plus de 100 000 visiteurs.

Basé sur la technologie blockchain, Inflation Hedging Coin vise à introduire un écosystème de services financiers, y compris des transactions transparentes. Les fondateurs d’IHC partagent une vision pour créer une solution décentralisée pour lutter contre l’inflation.

Image parjorono de Pixabay