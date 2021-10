Une nouvelle de la DGT elle-même coûte à un automobiliste une amende de 200 euros | Moteur

Cette nouvelle mesure tant vantée de la DGT n’a pas encore été mise en œuvre un an après son annonce et a semé la confusion parmi les automobilistes.

A la fin de l’année dernière, la Direction générale de la circulation a annoncé plusieurs mesures pour protéger les motocyclistes en 2021, qui prévoyait que les gants seraient obligatoires, qu’ils donneraient des points pour les cours volontaires de conduite sécuritaire et qu’ils étaient autorisés à rouler sur l’accotement sur des routes encombrées.

Pratiquement un an plus tard, on est sans nouvelles d’une mesure que même de nombreux automobilistes pensaient déjà en place, et qu’ils ont vu à quel point ils ont écopé de plusieurs amendes pour conduite en accotement sur des routes encombrées.

En fait, le propre magazine de la DGT, dans une interview avec Jorge Ordás, le directeur adjoint de la mobilité de la DGT, a confirmé qu’il serait possible de conduire sur l’épaule dans les zones fréquemment encombrées. A cette époque, il avait été noté que la vitesse maximale serait limitée à 40 km/h.

Bonjour, cette mesure est en attente d’approbation à Las Cortes. Les salutations. – Dir.Gral.Trafic (@DGTes) 25 octobre 2021

Cependant, cette mesure n’est pas encore entrée en vigueur, et il semble qu’il ne le fera pas à court terme, et cela a poussé plusieurs automobilistes à se plaindre sur les réseaux sociaux d’une confusion qui leur a valu une amende intempestive pour conduite en accotement sur ce type de routes encombrées, pensant que la règle était en place.

Et c’est parce qu’il s’agit, pour l’instant, d’une manœuvre « anti-réglementaire et dangereuse », qu’elle est classée infraction grave au Règlement Général de la Circulation et donc sera sanctionné de 200 euros.

Compte tenu de la plainte des utilisateurs, la DGT elle-même a confirmé qu’il s’agit d’une mesure qui n’est pas encore en place mais apparemment elle n’a même pas encore atteint le Congrès, donc si elle est établie, elle ne le fera pas avant 2022.

Et c’est que la DGT et le ministère de l’Intérieur travaillent sur un arrêté royal relatif à la protection des usagers vulnérables en pensant non seulement aux automobilistes, mais aussi aux piétons et aux cyclistes.

La DGT semble désormais se concentrer sur la modification du code de la route actuel qui comprend, entre autres, la suppression de la marge de 20 km/h que les voitures particulières doivent dépasser sur les routes conventionnelles. Après cela, ils se concentreraient sur l’arrêté royal sur les utilisateurs vulnérables.