Une nouvelle découverte de fossiles vient de révéler le plus gros mammifère terrestre à avoir jamais marché sur Terre – .

La Terre trouve toujours de nouvelles façons de nous surprendre, et le dernier épisode vient d’être écrit en Chine, où une équipe de paléontologues a découvert ce que l’on pense actuellement être le plus grand mammifère terrestre à avoir jamais marché sur Terre. C’est une nouvelle espèce de rhinocéros géant qui aurait été plus grande que n’importe quelle girafe et aurait été aussi grande que six éléphants. Le crâne fossilisé de ce Paraceratherium linxiaense (Linxia Giant Rhino) mesure plus d’un mètre de long.

Les fossiles ont été découverts dans le bassin de Linxia dans la province du Gansu, rapporte CNN. Une équipe chinoise et américaine dirigée par Deng Tao a analysé les fossiles trouvés en 2015, puis l’équipe a nommé la nouvelle espèce. L’Académie chinoise des sciences a annoncé la découverte vendredi. L’équipe de Tao vient de l’Institut de paléontologie et de paléoanthropologie des vertébrés (IVPP) de l’académie, et ils ont publié leurs découvertes dans Communications Biology.

“Habituellement, les fossiles viennent en morceaux, mais celui-ci est complet, avec un crâne très complet et une mâchoire très complète, ce qui est rare”, a déclaré Deng à CNN. « Le crâne mesurait plus d’un mètre (trois pieds) de long, et il était très rare qu’un crâne de cette taille soit préservé. Nous avons également trouvé la colonne cervicale.

Fossile de rhinocéros géant : Os du crâne. Source de l’image : Tao Deng et. le tout via la biologie des communications

Le rhinocéros géant aurait pesé environ 24 tonnes, a déclaré le scientifique. Ses épaules auraient été à plus de 16 pieds du sol, la tête s’élevant à 23 pieds. Son corps mesurait 26 pieds de long, soit à peu près la même taille que six éléphants. À titre de comparaison, les girafes mâles adultes pourraient atteindre 18 pieds, les femelles atteignant 14 pieds.

“C’est le plus gros mammifère à avoir jamais vécu sur terre”, a déclaré Deng.

Les chercheurs ont utilisé l’analyse génétique pour prouver que l’animal faisait partie d’une nouvelle espèce de rhinocéros géant. Les rhinocéros géants auraient vécu en Chine, en Mongolie, au Kazakhstan et au Pakistan. Certains d’entre eux pourraient avoir atteint l’Europe de l’Est. L’espèce vivait dans la partie nord du plateau tibétain il y a environ 31 millions d’années, avant de se déplacer vers le sud-ouest.

Le rhinocéros géant de Linxia est le descendant d’espèces vivant au Pakistan. Il a vécu il y a environ 26,5 millions d’années dans la région de Linxia où il est mort. Deng a expliqué que les animaux auraient dû traverser le plateau tibétain pour se rendre à Linxia, ​​ce qui signifie que le plateau était plus bas qu’il ne l’est maintenant.

« De plus, la migration animale est liée au changement climatique. Ainsi, il y a 31 millions d’années, lorsque le plateau mongol s’est asséché, ils se sont déplacés vers le sud », a déclaré Deng, ajoutant que le temps s’est ensuite mouillé et que les animaux sont retournés vers le nord. “Par conséquent, cette découverte est d’une grande importance pour l’étude de l’ensemble du processus de soulèvement du plateau, du climat et de l’environnement.”

L’étude complète est disponible sur ce lien, tandis qu’un rendu du rhinocéros géant peut être vu sur CNN.

