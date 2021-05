Une nouvelle demande de vérification Twitter devrait être publiée la semaine prochaine

L’année dernière, Twitter prévoyait de relancer son programme de vérification en janvier 2021, ce qui ne s’est pas produit. Maintenant, le réseau social aurait prévu de mettre enfin à disposition son nouveau formulaire de demande de vérification en libre-service la semaine prochaine.

La chercheuse Jane Manchum Wong a partagé sur son Twitter que «plusieurs sources» lui ont dit que le réseau social est prêt à lancer son nouveau programme de vérification tant attendu dès la semaine prochaine.

Tout au long du mois de mai, Wong a partagé plus de détails sur le fonctionnement du formulaire de demande de vérification et sur les types de comptes éligibles pour recevoir le badge bleu.

Après des controverses dans la politique nationale américaine et d’autres sujets, Twitter a décidé d’étiqueter différents utilisateurs vérifiés pour d’autres personnes sur le réseau social afin de comprendre si le compte représente le gouvernement, un politicien, un créateur de contenu ou un journaliste, par exemple. Pour l’instant, seuls les comptes gouvernementaux ont une étiquette différente.

Avec le formulaire partagé par Wong, voici ce que nous savons:

Twitter vous demandera si votre compte est celui d’un activiste, d’une entreprise, d’un groupe de divertissement, d’un fonctionnaire gouvernemental, d’un journaliste ou d’une entité sportive professionnelle; Vous devrez partager votre identifiant avec le réseau social. Montrez les qualifications de votre compte via Google Trends, un article de Wikipédia, une couverture médiatique ou un site Web officiel de leadership. Compte.

Twitter termine le nouveau formulaire de demande de vérification! 🚀 Je ne travaille pas pour Twitter, attendez juste que Twitter publie celui-ci bientôt ™ 🤞 pic.twitter.com/EDpTSAo2Ft – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 5 mai 2021

Selon Wong, «sur le prochain formulaire de vérification de Twitter, le type de compte éligible et les qualifications correspondent à peu près à leur directive», que vous pouvez trouver ici.

Si Twitter lance vraiment son nouveau programme de vérification la semaine prochaine, ce sera une autre étape pour l’entreprise de continuer à améliorer et à apporter plus de fonctionnalités à la plate-forme. Récemment, le réseau social a lancé sa fonction Spaces et a annoncé la fonctionnalité Tip Jar pour aider les créateurs à monétiser sur la plateforme.

Twitter prévoit également de lancer un niveau d’abonnement, ce qu’il a renforcé en achetant d’autres startups.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: