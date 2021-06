Une nouvelle école de LA peut-elle rendre les équipes d’Hollywood plus inclusives ? 10z viral

Dans l’économie basée sur les relations d’Hollywood, les barrières à l’entrée pour les personnes de couleur commencent à un âge précoce, selon les experts.

Les équipes de tournage et de télévision offrent des emplois solides et bien rémunérés, souvent protégés par les syndicats. Mais ils manquent constamment de travailleurs non blancs, qui sont souvent peu exposés aux emplois de l’industrie du divertissement pendant le lycée et avant.

Et s’il y avait un lycée qui recrutait des professionnels de l’industrie – y compris des directeurs de la photographie et des compositeurs de production primés aux Oscars – pour donner aux étudiants cette formation précoce ?

George Clooney et un groupe d’A-listers, dont Don Cheadle et Kerry Washington, travaillent avec le Los Angeles Unified School District pour combler cette lacune en lançant une académie qui promet de fournir une éducation et une formation pratique dans les arts et les sciences du cinéma à communautés marginalisées. L’école prévue sera un pôle d’attraction, ce qui signifie que les étudiants pourront postuler dans tout le district.

Les fondateurs espèrent que l’effort, qui comprendra des stages dans des studios et des sociétés de production, créera de meilleures voies vers des emplois dans le secteur du divertissement en formant les futurs décorateurs, costumiers et caméramans.

Clooney, qui a discuté pour la première fois de l’idée avec son agent Bryan Lourd et son partenaire de production Grant Heslov il y a moins d’un mois, a déclaré que l’industrie avait une opportunité sans précédent d’agir après des années de critiques pour son manque de représentation raciale dans les coulisses.

“En ce moment, c’est le moment idéal pour amener les gens à participer, car en ce moment leur œil est sur le ballon”, a déclaré Clooney dans une interview dimanche. “Cela n’a pas de sens que Los Angeles de tous les endroits, point zéro pour Hollywood, ne fasse pas davantage partie de ce mouvement visant à attirer davantage de personnes sous-représentées dans le pipeline.”

La nouvelle école, surnommée la Roybal School of Film and Television Production, fera ses débuts à l’automne 2022 en tant que programme pilote avec des élèves de neuvième et dixième année et sera hébergée dans le Edward R. Roybal Learning Center, juste à l’ouest de l’autoroute 110. centre ville.

Le programme devrait s’étendre aux 11e et 12e années au cours des deux prochaines années, et si tout se passe bien, le programme pourrait s’étendre pour inclure davantage d’écoles de la région de Los Angeles.

Le programme, qui sera créé par les éducateurs de LA Unified en collaboration avec les acteurs de l’industrie, est encore à ses débuts. Clooney et les acteurs de l’industrie sont désormais chargés de contacter les studios, les talents et d’autres partenaires pour s’impliquer et fournir des bénévoles, des stages, des financements et des équipements tels que des objectifs de caméra, des effets visuels et des logiciels de montage.

Le programme se concentre sur les emplois « en dessous de la ligne » sur les productions cinématographiques et télévisuelles, qui ont historiquement été dominées par les Blancs.

Selon une étude de l’Initiative d’inclusion Annenberg de l’USC, il n’y avait aucune femme de couleur en tant que directrice de la photographie dans les 300 meilleurs films de 2016 à 2018. Les hommes blancs représentaient 80% des postes de monteur. Seulement 6 % des concepteurs de production étaient des personnes de couleur.

Certains leaders de l’industrie ont essayé des moyens créatifs pour améliorer l’embauche. Ava DuVernay et son équipe ont lancé une plate-forme de recherche, appelée Array Crew, pour divers équipages, gratuite pour toute personne disposant d’un crédit vérifiable dans l’industrie.

Les cinéastes et les sociétés de divertissement ont déjà travaillé avec des écoles de LA. Warner Bros. a lancé en 2018 deux programmes pour encourager les collégiens et lycéens des sites LA Unified à envisager une carrière dans le secteur du cinéma, en partenariat avec le groupe à but non lucratif Ghetto Film School et le programme de mentorat Young Storytellers.

La fondation de l’académie Roybal intervient une semaine seulement après que le rappeur Dr. Dre et le magnat de la musique Jimmy Iovine ont annoncé un nouvel aimant à l’école intermédiaire Audubon à Leimert Park.

surintendant de district Austin Beutner a déclaré que l’avantage de l’école Roybal sera sa combinaison de formation industrielle et d’éducation standard, avec des professionnels du cinéma et de la télévision enseignant aux côtés d’enseignants en mathématiques et en sciences. L’enseignement de la physique de la lumière croisera par exemple l’apprentissage de l’utilisation des objectifs de caméra.

« En termes simples, nous avons tous les jours des maquilleurs et des costumiers dans nos écoles ; nous les appelons simplement des élèves de neuvième année », a déclaré Beutner, qui se retirera ce mois-ci. “Et ce que nous essayons de faire, c’est de trouver un moyen de connecter toutes ces grandes carrières avec les étudiants de nos écoles, et nous avions besoin d’un ensemble de leaders de l’industrie pour rendre cela possible.”

Quatre-vingt pour cent de la population desservie par LA Unified vit dans la pauvreté. Quatre-vingt-trois pour cent des étudiants du district sont latinos ou noirs.

La nouvelle école, réservée aux candidatures, devrait accueillir 125 à 150 élèves au cours de sa première année et atteindre jusqu’à 250 élèves à mesure qu’elle s’étend aux classes supplémentaires.

L’aimant Roybal coûtera 20 à 25 % plus cher à gérer que les autres écoles de sa taille, ce qui coûterait généralement 5 millions de dollars par an, a déclaré Beutner, qui a également été éditeur du Times pendant environ un an. Le budget annuel de l’école devrait être d’environ 7 millions de dollars, dont 2 à 3 millions de dollars proviendront des partenaires hollywoodiens du projet.

La clé, cependant, sera le « capital humain » de l’industrie, les professionnels qui travailleront avec les étudiants.

“À la fin, les enfants apprendront les compétences qu’ils peuvent utiliser pour entrer dans l’industrie ou entrer à l’université s’ils veulent poursuivre leurs études”, a déclaré Heslov, qui a remporté un Oscar pour la production d'”Argo”. “C’est une chose cool, mais à la fin, égoïstement, quand George et moi [produce a film] dans cinq ans, nous voulons qu’il y ait un véritable vivier de jeunes talents diversifiés parmi lesquels choisir.

La graine de l’idée est venue lorsque Clooney a parlé à son ami et producteur “Les Misérables” Eric Fellner de Working Title Films de la London Screen Academy, que Fellner a cofondée en 2018.

Inspiré par le travail de son ami en Grande-Bretagne, Clooney a appelé Lourd, le coprésident de Creative Artists Agency, qui a fait le pitch à Beutner. Désormais, la coalition de l’industrie soutenant le projet comprend des noms connus tels que Mindy Kaling et Eva Longoria, ainsi que Nicole Avant, ancienne ambassadrice des États-Unis aux Bahamas.

Lourd a déclaré que les organisateurs espèrent que leur programme pourra inspirer des initiatives similaires dans d’autres écoles et districts.

Avant la pandémie, l’industrie du film et de l’enregistrement sonore employait 152 500 personnes dans le comté de Los Angeles, selon l’État. Mais l’entreprise a également des hubs dans tout le pays, notamment en Géorgie, en Louisiane et à New York.

“Nous réalisons que c’est une école, et je pense que tout le monde espère qu’elle est modélisable et évolutive”, a déclaré Lourd. « Notre intention est d’être l’exemple…. Il ne s’agit pas de nous ; il s’agit de nous en tant que force organisatrice autour de ce que nous espérons être un effort communautaire.

