Une nouvelle émission de télé-réalité arrive à la télé, elle a une date

“El Retador”: Une nouvelle émission de télé-réalité arrive à la télévision, a un rendez-vous | INSTAGRAM

Le monde du divertissement a radicalement changé ces dernières années, la plupart des gens qui ont regardé la télévision sont allés sur Internet, cependant, les chaînes de télévision continuent de faire leurs propositions pour essayer de garder l’audience et générer un bonne note ils créent donc de nouveaux programmes chaque fois qu’ils en ont l’occasion.

Cette fois, nous aborderons le nouveau Télé réalité que propose la chaîne des stars Televisa sortira ce dimanche 15 août à 8h30 temps CDMX et s’appellera “Le challenger”, où vos participants rivaliseront avec leurs talents.

Cette émission de télé-réalité réunira des personnes de nombreux pays différents : Colombie, Cuba, Chili, Porto Rico, Espagne, États-Unis, Mexique et Argentine.

Son pilotage sera confié au célèbre comédien Consuelo Duval qui va sûrement nous divertir et faire ses blagues habituelles, accompagné du youtuber Couchette Oh, qui vient vous donner un peu de la fraîcheur de l’Internet et les jeunes à ce programme afin qu’il soit un élément clé pour attirer leur attention.

Cet Influenceur sera appelé l’informateur et changera la façon d’interagir dans cette émission de télé-réalité, puisqu’il contactera sûrement le public Internet pour faire son travail en informant tout le monde de ce qui se passe.

D’autres célébrités participeront également, telles que Lucero, Itatí Cantoral et Mijares, qui agiront en tant que jury et évalueront les participants pour voir qui sera le champion.

Ce concours a une dynamique qui se veut quelque chose de nouveau car le public décidera avec son vote qui sera le champion après avoir montré son talent et participé à un duel dont le résultat sera décidé.

Mijares et Lucero sont chargés d’interpréter la chanson officielle du programme et elle a déjà été présentée sur les réseaux sociaux afin que vous puissiez profiter du tissu, nous partirons de cette façon, ce sera sûrement un excellent programme et nous attendrons de voir quel est le résultat.