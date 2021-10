Une nouvelle enquête révèle que les employés et les RH sont déconnectés de certains problèmes de travail à distance et des mandats de vaccination

(BigStock Image)

Une nouvelle enquête auprès des travailleurs et des responsables des ressources humaines met en lumière les attitudes liées à l’évolution des environnements de travail, notamment les niveaux d’épuisement professionnel, le nombre de jours par semaine dans un bureau qui ont du sens et si les mandats de vaccination sont préférés.

TINYpulse, la startup de Seattle spécialisée dans les sondages et les commentaires rapides des employés, a publié jeudi son rapport sur l’état de l’engagement des employés pour le troisième trimestre. La société, qui a été rachetée par Limeade, basée à Bellevue, dans l’état de Washington, en juillet, a interrogé 100 employés et plus de 600 professionnels et dirigeants des RH à travers le monde.

Le fondateur et PDG de TINYpulse, David Niu, qui a analysé les résultats aux côtés de la psychologue industrielle et organisationnelle, le Dr Elora Voyles, a déclaré que le rapport mettait en évidence un thème principal : « les dirigeants ne sont pas aussi à l’écoute de leurs employés qu’ils le pensent ».

« Les données mettent en évidence quelques déconnexions majeures sur l’épuisement émotionnel des employés, l’aménagement du lieu de travail le plus productif et le soutien du mandat vaccinal », a déclaré Niu à .. « La façon dont les RH perçoivent ces problèmes ne reflète pas exactement la façon dont les employés les perçoivent. »

Cette déconnexion pourrait amener les lieux de travail à mettre en œuvre des programmes qui sont biaisés du point de vue des RH par rapport à ce que les employés veulent vraiment, et Niu a déclaré qu’il est plus essentiel que jamais de « prendre le pouls du sentiment des employés via des entretiens individuels, des réunions et des sondages réguliers. . «

Les employeurs de la technologie et une multitude d’industries touchées par la pandémie de COVID-19 tentent de mieux comprendre à quoi ressemble l’avenir du travail, alors même que nous approchons de deux ans depuis que de nombreux travailleurs ont été renvoyés chez eux pour faire leur travail. Une étude des employés de Microsoft publiée en septembre, par exemple, a révélé qu’un passage à l’échelle de l’entreprise au travail à distance a nui à la communication et à la collaboration entre les différents groupes commerciaux au sein de l’entreprise, menaçant la productivité des employés et l’innovation à long terme.

Voici quelques faits saillants et graphiques du rapport TINYpulse :

Politique vaccinale : Une majorité d’employés (74 %) soutiendrait un mandat de vaccination, ce qui est supérieur aux 68,1 % des responsables RH qui partagent le même avis. La tendance à rendre obligatoires les vaccins sur les lieux de travail a bondi de 74,3 % du T2 au T3.

Retour au travail : Trois jours par semaine au bureau était l’option la plus privilégiée par les employés (44,6 %) et les responsables des RH (36,2 %). Quatre jours par semaine au bureau étaient moins bien perçus que cinq. Les raisons pour lesquelles les employés retournent au travail sont variées, les principales explications étant l’efficacité et la productivité au travail (19 %) et l’argent (13,5 %). L’état de la pandémie n’a pris en compte que 2,4% des réponses, car les attitudes des travailleurs semblent moins concerner la crise sanitaire et davantage s’ils préfèrent le travail en personne ou à distance.

Épuisement des employés : Les responsables des ressources humaines ont sur-déclaré de 18,3 % que les employés étaient « un peu » et « beaucoup » épuisés au troisième trimestre. TINYpulse dit que cela peut biaiser la prise de décision, les RH devraient donc sonder les travailleurs avant de mettre en œuvre des programmes importants liés à l’épuisement professionnel. Les RH ont également raté l’estimation du niveau d’épuisement des employés pour le travail à distance (80,8 % contre 37,9 %). « Une autre raison de s’assurer que la direction a un pouls fréquent sur la façon dont leurs employés se sentent », a déclaré l’enquête.

Lisez le rapport complet pour plus d’informations sur les préférences de retour au travail, la rémunération, l’intégration et plus encore.