Une nouvelle enquête souligne la montée en puissance de TikTok par rapport à Instagram en tant qu’application de choix parmi les utilisateurs adolescents

Au cas où vous auriez besoin d’un autre rappel, et au cas où vous vous demanderiez pourquoi Facebook est si concentré sur la reconquête des jeunes utilisateurs, une nouvelle enquête de Forrester, intégrant les réponses de plus de 4 600 adolescents aux États-Unis, a révélé que TikTok a connu une année de 13 points. -augmentation de l’utilisation hebdomadaire sur un an, tandis qu’Instagram a diminué de 4 points au cours de la même période.

Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, selon le « Consumer Technographics US Youth Survey » de Forrester, 63 % des adolescents aux États-Unis ont indiqué qu’ils utilisaient désormais TikTok chaque semaine, contre 50 % l’année dernière, contre 57 % pour Instagram ( en baisse par rapport à 61 %).

Les chiffres soulignent la croissance rapide de TikTok et sa popularité auprès du jeune public, un élément qui fait peur à Facebook – maintenant Meta – depuis fin 2019, lorsque TikTok est soudainement devenu une véritable tendance et une réelle menace potentielle pour sa domination sur le marché. marché.

L’approche habituelle de Meta vis-à-vis de ces challengers a d’abord été d’essayer de les racheter avant qu’ils ne deviennent trop gros, mais ce processus était, au moins en partie, basé sur son programme controversé de surveillance VPN Onavo qui l’a aidé à suivre les principales tendances des applications à mesure qu’elles augmentaient. Meta a été contraint de fermer le programme de suivi Onavo en janvier 2019 en raison de sa nature intrusive, qui l’a amené à collecter essentiellement des données sur l’utilisation des applications auprès de nombreux adolescents et à leur payer une somme modique pour fournir un tel accès. Lors de la découverte du programme, Apple a banni Onavo de l’App Store pour violation de ses politiques, avant que Meta ne ferme définitivement le programme en réponse à une enquête TechCrunch.

Cela a réduit la visibilité de Meta sur les tendances à la hausse, ce qui semble avoir rendu l’entreprise plus vulnérable à la concurrence de TikTok. Sans son programme Onavo surveillant les tendances parmi les jeunes utilisateurs, TikTok a connu une croissance importante tout au long de 2019, avec 44% des téléchargements de tous les temps de l’application (à cette époque) au cours de la période.

En conséquence, Meta est ensuite passé à la phase deux de son livre de jeu d’atténuation des concurrents – la réplication – avec le lancement d’Instagram Reels au Brésil fin 2019, avant d’étendre la fonction à certains marchés européens, puis à l’Inde en juillet 2020, quelques jours seulement après l’interdiction de TikTok. dans la région en raison des tensions géopolitiques avec la Chine.

Mais comme le montre ce nouveau rapport de Forrester, ainsi que diverses autres études, l’arrivée de Reels n’a pas ralenti l’expansion de TikTok, et bien que Facebook ait également poussé les responsables du gouvernement américain sur les problèmes de sécurité liés à l’application chinoise, et a depuis roulé sur Facebook également, aucune de ses mesures passées pour repousser la concurrence n’a fonctionné de la même manière, car TikTok continue de voler un public plus jeune et de reléguer Instagram au second plan.

En examinant plus en détail ces tendances, Forrester a constaté que les utilisateurs considéraient TikTok comme plus « amusant » et « drôle », et une expérience plus positive dans l’ensemble qu’Instagram.

Il convient également de noter que, bien qu’il ne figure pas dans le tableau ci-dessus, YouTube reste l’application la plus utilisée parmi les utilisateurs adolescents américains, avec 72% des adolescents utilisant YouTube chaque semaine, selon les statistiques de Forrester.

Cela, en général, semble être révélateur des tendances plus larges parmi le jeune public, YouTube et TikTok ouvrant désormais la voie, dans leurs propres chemins d’utilisation respectifs (bien que YouTube essaie également de grignoter la part de marché de TikTok avec « Shorts »), tandis qu’Instagram et Facebook reculent, avec une presse négative autour de Facebook, et cela attire les utilisateurs plus âgés, ce qui semble réduire son «facteur cool» global.

Ce qui est une préoccupation majeure pour Meta, d’autant plus qu’il envisage son grand changement métavers. Un élément clé de toutes les tendances technologiques est l’adoption par les jeunes, et l’adhésion des utilisateurs plus jeunes, plus avertis et plus avant-gardistes, et si Meta continue de perdre du terrain face à ses concurrents, il pourrait être plus difficile de maximiser l’adoption de sa VR Outils de RA. Parce que même si les lunettes AR à venir de Meta pourraient être fonctionnellement puissantes, si les gens ne les considèrent pas comme cool, ils ne les utiliseront pas.

Comment savons-nous cela? Parce que Google Glass a échoué pour exactement la même raison. Et alors que c’était il y a quelque temps maintenant, et que les prochains appareils portables de Meta sont beaucoup plus avancés et fonctionnels, les mêmes comportements habituels demeurent.

Meta doit maintenir une emprise sur les jeunes pour maximiser ses opportunités dans la prochaine étape. Il pourrait encore l’emporter, surtout s’il peut s’imposer comme la couche de support essentielle pour le métaverse plus large, et un hôte, en quelque sorte, pour que d’autres développeurs et plates-formes puissent construire dans l’espace virtuel. Mais il y a ici de gros risques si Instagram, en particulier, continue de perdre du terrain.

La question est alors de savoir si Meta peut réellement reconquérir des utilisateurs plus jeunes, ou est-il déjà trop tard, avec TikTok, YouTube et Snapchat remplaçant tous sa popularité, de diverses manières, parmi les utilisateurs adolescents ?

Ce sera un élément clé à surveiller en 2022, car Meta cherche à vraiment intensifier son offensive pour les jeunes.