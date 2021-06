Une nouvelle ère de crypto : Digital Switchover 2.0

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Alors que les crypto-monnaies commencent à se consolider dans le système financier au sens large grâce à l’intérêt croissant d’investisseurs institutionnels auparavant prudents et à l’intégration croissante de la technologie blockchain dans notre vie quotidienne, la voie est progressivement ouverte pour un monde où tout l’argent et tous les produits financiers sont numériques. La force motrice du changement final sera sans aucun doute la finance décentralisée (DeFi), qui passe lentement mais sûrement de la technologie conceptuelle à l’utilisation commerciale. Les pièces stables joueront certainement un rôle essentiel dans cet espace, car leur stabilité inhérente les rend bien mieux adaptées à de telles applications. En fait, en dehors de projets privés comme Tether et Paxos, les banques centrales mondiales font des heures supplémentaires pour mettre en œuvre leurs propres CBDC (Central Bank Digital Currencies) afin de répondre à la demande populaire de crypto-monnaies à faible volatilité. Avec 2021 présenté comme l’année de DeFi, nous pouvons nous attendre à voir une intégration encore plus grande de cette technologie. Cela ne peut être qu’une bonne nouvelle pour la crypto-monnaie dont l’architecture rend tout possible : Ethereum.

Alors, qu’est-ce que DeFi de toute façon?

DeFi ne signifie que la finance décentralisée. Il fait essentiellement ce qu’il dit sur l’étain. Élimine le besoin d’intermédiaires dans une variété de transactions et d’accords financiers. En utilisant la même technologie de blockchain de base pour les crypto-monnaies, deux parties peuvent signer un accord avec un nombre pratiquement illimité de variables et de stipulations. Il n’y a pas besoin d’un exécuteur ou d’un intermédiaire externe, car la technologie elle-même crée un contrat intelligent qui est essentiellement auto-réalisable. Par exemple, imaginez que vous vouliez accepter de payer 5 ETH à quelqu’un s’il effectue une certaine tâche pour vous. Vos 5 ETH seront alloués et dès que l’autre partie aura rempli sa fin de l’accord, l’argent vous sera versé immédiatement via la blockchain. Cela signifie que les deux parties ont la tranquillité d’esprit que l’autre tiendra sa promesse et, mieux encore, qu’il n’y a pas de frais élevés à payer pour cette garantie. Cependant, les applications potentielles vont bien au-delà des simples contrats d’achat/vente, allant des prêts personnels aux contrats de crédit-bail et de location, en passant par le financement participatif et même les marchés de prédiction.

Le rôle d’Ethereum

La blockchain Ethereum et DeFi vont de pair. En fait, il est difficile d’imaginer comment DeFi aurait pu se développer sans lui. En effet, le réseau Ethereum est intrinsèquement plus facile à utiliser et se prête à la création d’autres types d’applications décentralisées au-delà des transactions standard. En fait, le deuxième créateur de la monnaie numérique, Vitalik Buterin, a fait allusion à de telles utilisations dès 2013 dans son livre blanc original Ethereum. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’architecture de contrat intelligent rend tout cela possible. L’arrivée d’Ethereum 2.0 devrait améliorer l’évolutivité de ces applications, en vue de les rendre encore plus populaires. Avec un fort rebond prévu dans DeFi cette année, nous pouvons également nous attendre à ce que les nouvelles applications soient plus faciles à utiliser que les versions précédentes qui se concentraient principalement sur le côté technique et négligeaient l’aspect UI / UX. Malgré le rôle crucial que joue le réseau Ethereum pour DeFi, il convient également de noter que d’autres plateformes comme Polkadot sont tout aussi bien adaptées pour héberger des solutions DeFi, une tendance qui pourrait commencer à se dessiner avant la fin 2021.

Qu’est-ce que cela signifie pour les prix?

Si nous comparons l’ETH au BTC, nous constatons que la crypto-monnaie d’origine a perdu plus de 40% par rapport aux sommets récents, tandis qu’Ethereum n’a baissé qu’un peu plus de 35%. Et bien que la correction actuelle ne soit probablement que de courte durée, cette différence dans l’étendue des pertes est statistiquement significative. De nombreux analystes attribuent cela au rôle essentiel d’Ethereum dans les applications DeFi. En regardant le graphique ETH à trois mois ci-dessous (tiré de la plateforme de trading crypto StormGain), nous pouvons voir une période de consolidation indiquant qu’une cassure à la hausse est probable :

Comme nous pouvons le voir, depuis la correction initiale fin mai, Ethereum voit à la fois des vallées et des pics plus élevés, ce qui suggérerait qu’une nouvelle tendance haussière est en train de s’établir. Cela est probablement dû à l’utilité de l’ETH au-delà de son utilisation en tant que crypto-monnaie. Avec le lancement du réseau Ethereum 2.0, les applications DeFi seront encore plus facilement évolutives, stimulant la demande pour la devise native et augmentant ainsi les prix.

Si nous regardons le même laps de temps pour le principal altcoin de DeFi, Polkadot, nous voyons un schéma similaire émerger :

Une fois de plus, l’actif se prépare clairement à une autre charge, car une tendance haussière naissante peut être observée à partir de fin mai. Comme pour la plupart des altcoins, le potentiel de hausse est beaucoup plus élevé pour Polkadot car il bénéficie d’une volatilité nettement plus élevée en raison de son statut de niche par rapport à l’ETH. Bien que cela signifie qu’il peut être plus difficile de trouver des courtiers qui le proposent, StormGain est une plate-forme fiable et à faible commission qui prend en charge à la fois Ethereum et Polkadot. Bien sûr, ce type d’investissement s’adresse uniquement à ceux qui ont un plus grand appétit pour le risque, mais les récompenses potentielles sont certainement très lucratives.

Mais d’où viennent les stablecoins ?

Les Stablecoins jouent un rôle absolument essentiel dans le trading de crypto-monnaie en tant que devises à faible volatilité qui peuvent être utilisées comme une réserve de valeur efficace à la fois pour les bénéfices réalisés et pour l’argent que vous souhaitez investir une fois qu’une opportunité appropriée se présente. Cependant, à part cela, ils sont absolument indispensables en ce qui concerne DeFi. Les crypto-monnaies héritées sont d’excellents moyens de gagner de l’argent en négociant et en investissant, mais la même volatilité intense qui les rend si lucratives signifie qu’elles sont très inadaptées aux opérations financières différées traditionnelles comme les prêts à long terme et les retards de paiement. Pensez-y : les gens ne veulent pas s’attendre à recevoir 10 000 $ (2,5 ETH en mai de cette année) en 2 mois seulement pour se retrouver avec 6 300 $ (la valeur actuelle de 2,5 ETH). C’est pourquoi les pièces stables contribueront à atténuer les inquiétudes des utilisateurs les plus réticents au risque à mesure que l’industrie se développe. Par exemple, en tant que courtier de crypto-monnaie avant-gardiste, StormGain offre à ses clients un intérêt très attractif (jusqu’à 12% APR) sur tout dépôt numérique détenu sur sa plate-forme. Cela pourrait représenter une perspective d’investissement très lucrative pour quiconque cherche à se lancer dans les monnaies numériques, mais s’inquiète des énormes fluctuations de prix courantes dans cette classe d’actifs.

Nous venons de commencer

Indépendamment de ce que vous pensez des crypto-monnaies, on ne peut plus nier qu’elles feront inévitablement partie de notre vie quotidienne à l’avenir. Pour la plupart d’entre nous, cela prendra probablement la forme de la technologie DeFi et des pièces stables / CBDC. Cela peut sembler un peu écrasant au début, mais les avantages en termes de coûts de transaction et financiers inférieurs nous amèneront à nous demander comment nous avons géré plus tôt. En attendant, ce serait une sage décision d’acquérir une certaine expérience de l’utilisation des pièces stables, soit dans le cadre d’un programme actif de trading et d’investissement de crypto-monnaie, soit en tant qu’engagement à faible risque et portant intérêt avec un courtier comme StormGain qui offre des attractions. pour les utilisateurs. La nouvelle ère de la finance approche, avec DeFi et des pièces stables au cœur de celle-ci. Alors devenez-les maintenant, et vous serez dans une position idéale pour récolter tous les bénéfices de ce changement de paradigme quand il arrivera enfin !