Une nouvelle ère de cybersécurité est en train d’émerger – et c’est l’un des mouvements les plus rentables des cinq prochaines années

La cybersécurité signifie désormais bien plus que simplement courir McAfee (NASDAQ :MCFE) un logiciel antivirus sur votre ordinateur de bureau. Se défendre contre les cyber-intrus est devenu un mode de vie qui englobe presque toutes les facettes de notre existence quotidienne.

Source : Shutterstock

La semaine dernière, en réponse aux récentes attaques de cybersécurité contre le pipeline Colonial et l’entrepreneur en logiciels Vents solaires (NYSE :SWI), le président Biden a organisé une réunion sur la cybersécurité avec les dirigeants de certaines des plus grandes sociétés technologiques, énergétiques et financières.

Par la suite, il a été annoncé qu’au cours des cinq prochaines années…

Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) s’engagera à verser 10 milliards de dollars aux efforts de cybersécurité et a également accepté de former 100 000 Américains dans des domaines techniques.

Microsoft (NASDAQ :MSFT) a accepté 20 milliards de dollars. En perspective, depuis 2015, Microsoft a mis de côté 1 milliard de dollars par an pour les efforts de cybersécurité. En outre, le PDG Satya Nadella a déclaré que la société investira 150 millions de dollars pour étendre les partenariats de cybersécurité et mettre à niveau les systèmes actuels des agences gouvernementales.

IBM (NYSE :IBM) formera plus de 150 000 Américains à la cybersécurité, en faisant des efforts supplémentaires pour diversifier leur main-d’œuvre.

Ce n’est un secret pour personne que la cybersécurité est devenue une opportunité d’investissement majeure – et avec une poignée de grandes entreprises qui sautent sur des initiatives que de nombreuses petites entreprises ont déjà lancées, les bénéfices sont réels et mûrs pour la cueillette.

Stock-Picking Legend partage l’un de ses meilleurs jeux pour 2022

La menace permanente – mais une base pour l’opportunité

Le terme cybersécurité décrit un large éventail de protections proactives et de défenses réactives, qui tentent toutes de contrecarrer une cybermenace spécifique ou une combinaison de menaces.

Les tactiques de cybersécurité de première génération étaient généralement des ajouts à une plate-forme matérielle ou logicielle existante, un peu comme la construction d’un mur autour d’une maison existante. Mais de nombreuses tactiques de nouvelle génération intègrent la cybersécurité à partir de zéro. Plutôt que d’encercler une maison avec un mur, ils tentent de construire un château impénétrable.

De plus en plus, ce processus de construction de château nécessite des composants fabriqués en Amérique, juste pour être du bon côté.

Et il reste beaucoup de construction à faire. En 2019, seuls 13 % des États américains se sont déclarés compétents en matière de cybersécurité.

À l’échelle mondiale, les pays et les entreprises ont dépensé environ 159 milliards de dollars pour la cybersécurité en 2019. Mais ce nombre est en passe de grimper à 270 milliards de dollars par an d’ici 2026, selon le cabinet d’études Gartner.

C’est parce que les cybermenaces augmentent de jour en jour.

En 2014, le témoignage du FBI au Congrès a déclaré que pratiquement toutes les menaces à la sécurité nationale et les problèmes de criminalité auxquels le FBI est confronté sont cybernétiques ou facilités.

Ce témoignage, intitulé « Menaces mondiales contre la patrie », a déclaré :

« Nous sommes confrontés aux cybermenaces des pirates informatiques parrainés par l’État, des pirates informatiques à la location, des cybersyndicats mondiaux et des terroristes. Ils recherchent nos secrets d’État, nos secrets commerciaux, notre technologie et nos idées – des choses d’une valeur incroyable pour nous tous. Ils cherchent à frapper nos infrastructures essentielles et à nuire à notre économie. « Compte tenu de l’ampleur de la cybermenace, les agences du gouvernement fédéral font de la cybersécurité une priorité absolue. Le ministère de la Justice, y compris le FBI ; le Département de la sécurité intérieure ; l’Agence de la sécurité nationale ; et d’autres organismes de la communauté du renseignement et des forces de l’ordre des États-Unis ont véritablement entrepris un effort pangouvernemental pour lutter contre la cybermenace.

Un an après ces propos du FBI, lors d’une conférence technologique en 2015, l’amiral Michael Rogers, à l’époque directeur de la National Security Agency et du US Cyber ​​Command, a cité certaines des cybermenaces qui le concernaient le plus du point de vue de la sécurité nationale. :

Des cyberattaques qui endommagent les infrastructures — “Ce n’est qu’une question de ‘quand’ quelqu’un utilise le cyber comme outil pour endommager l’infrastructure critique de notre nation”, a déclaré Rogers. L’amiral entendait par là le réseau électrique, les aiguillages, les systèmes de contrôle du trafic, les centrales nucléaires, etc.

Manipulation de données — “Historiquement, nous nous sommes largement concentrés sur l’arrêt de l’extraction de données et d’informations, que ce soit pour la propriété intellectuelle à des fins commerciales ou criminelles, mais que se passe-t-il lorsque soudainement nos données sont manipulées et que vous ne pouvez plus croire ce que vous voyez physiquement ?” il a dit.

Pour citer un exemple hypothétique, les cyber-attaquants pourraient prendre des avions sur et hors des écrans utilisés par les contrôleurs aériens. Ces fausses données pourraient entraîner des erreurs catastrophiques pour les « décisions fondées sur les risques ».

Une nouvelle plate-forme technologique pourrait créer une opportunité de richesse de 56 000 milliards de dollars

Les cybermenaces ne se sont intensifiées que depuis que le FBI et l’amiral Rogers ont fait part de leurs préoccupations il y a une demi-décennie. Par exemple, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré récemment : « Nous avons maintenant atteint le point où le FBI ouvre une nouvelle affaire de contre-espionnage liée à la Chine toutes les 10 heures environ. »

Des histoires troublantes comme celles-ci tombent généralement dans l’oreille d’un sourd. Après tout, la plupart des gens ne veulent pas consacrer beaucoup de temps et d’énergie à se préparer à une menace inévitable qui n’est pas aussi imminente.

Les ennuis de la journée sont assez accablants. Mais la pandémie de Covid-19 est peut-être en train de changer tout cela. Maintenant, nous comprenons à quel point il peut être mauvais d’ignorer l’inévitable, même s’il n’est peut-être pas imminent.

De plus, de nombreuses formes de cyberattaques ne sont pas une menace lointaine. Ce sont des événements quotidiens continus.

Où mène le chemin sécurisé

À l’ère numérique d’aujourd’hui, les données et notre gestion de celles-ci sont devenues la source ultime de puissance économique. Perdre ces données à cause de cyberattaques est une perte de puissance et de compétitivité.

Au niveau le plus élémentaire, presque toutes les formes de cyberterrorisme sont une forme de vol. Il vole notre richesse… notre liberté… notre sentiment de sécurité.

Se défendre contre cette menace à la fois amorphe et envahissante n’est pas une mince affaire.

C’est pourquoi les entreprises et les gouvernements du monde entier dépensent des centaines de milliards de dollars pour essayer de garder une longueur d’avance sur la menace.

« La cybersécurité domine désormais les priorités de chaque organisation alors que chacune s’adapte à un monde post-Covid-19 », rapporte Forbes. « Les identités et les appareils des travailleurs à distance sont le nouveau périmètre de sécurité… Dans un monde post-Covid-19, la cybersécurité est aussi critique que l’accès Internet lui-même. »

Il n’est donc pas surprenant que la plupart des principales sociétés mondiales de cybersécurité aient augmenté leurs revenus et leurs bénéfices à des taux élevés à deux chiffres au cours des dernières années.

Cette trajectoire de croissance ne montre aucun signe de ralentissement.

Les légendes de la sélection de titres nomment leurs jeux 5G préférés

Les dépenses annuelles mondiales en matière de cybersécurité sont en passe de monter en flèche de près de 50 % d’ici 2025. Et il n’est pas difficile d’imaginer qu’un monde de plus en plus technologique produira une demande toujours croissante de solutions de cybersécurité.

De plus, la cybersécurité est devenue indissociable du déploiement de la 5G. Cela aide donc à comprendre les deux secteurs en conjonction l’un avec l’autre.

Littéralement, les considérations de cybersécurité sont l’une des principales raisons pour lesquelles ma prochaine recommandation pourrait prospérer au cours des années à venir.

Les États-Unis et de nombreux autres pays considèrent cette entreprise technologique suédoise comme un fournisseur « sûr » d’infrastructure 5G critique.

Et je sais ce que vous pensez peut-être…

Chaque publicité d’opérateur mobile que vous voyez se vante de sa nouvelle portée 5G – la 5G n’est-elle pas simplement une mise à niveau de la 4G ?

Bien sûr, si vous considérez les smartphones d’aujourd’hui comme une simple “mise à niveau” des téléphones à cadran.

En réalité, la 5G est bien plus qu’un simple meilleur moyen de connexion ; c’est un tout nouveau type de communication : où la 4G est une route de quartier où la limite de vitesse est de 10 milles à l’heure…

… La 5G est une autoroute à 10 voies où vous pouvez aller 1 000 milles à l’heure.

La 5G change la façon dont tout le monde et tout se connectent, notamment :

Commerce électronique et vente au détail… Divertissement, éducation, énergie… Assurance, immobilier, fabrication, services financiers, etc.

Et, bien sûr, la cybersécurité.

Aux commandes de ce mouvement 5G se trouvent cinq pièces que je pense que chaque investisseur devrait posséder.

Et un en particulier se concentre sur la cybersécurité…

Au fil des ans, la vitesse et la sécurité des données de l’entreprise sont devenues des processus indissociables, renforçant sa division de cybersécurité en pleine croissance, au point qu’elle représente désormais un tiers des revenus de l’ensemble de l’entreprise.

Vous pouvez en savoir plus sur mes choix 5G dans ma Sommet 2021 sur l’accélération de la richesse – et comment vous pouvez profiter de l’explosion technologique de 56 000 milliards de dollars à venir.

Salutations,

Eric Fry

PS Je n’aime pas me vanter, mais au cours de la dernière année, j’ai identifié 41 gagnants à 1000%. Je vous invite donc à consulter mon Sommet 2021 sur l’accélération de la richesse — Je vais parler de l’endroit où je vois émerger la prochaine opportunité de richesse. Allez ici maintenant.

REMARQUE: A la date de publication, Eric Fry ne détenait ni directement ni indirectement de positions sur les titres mentionnés dans cet article.

Eric Fry est un sélectionneur d’actions primé avec de nombreux appels « 10-bagger » – sur les bons marchés ET les mauvais. Comment? En trouvant de puissantes mégatendances mondiales… avant qu’elles ne décollent. En fait, Eric a recommandé 41 différents gagnants boursiers à plus de 1000% au cours de sa carrière. De plus, il a battu 650 des investisseurs les plus célèbres du monde (dont Bill Ackman et David Einhorn) dans un concours. Et aujourd’hui, il révèle gratuitement son prochain gagnant potentiel à 1000%, ici même.