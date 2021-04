Une nouvelle ère de monétisation de contenu? La technologie Blockchain peut vous être payé

Ce faisant, ils ont aidé des gens ordinaires à devenir des célébrités connues, dont beaucoup ont maintenant plus d’influence que les réseaux de télévision et les médias imprimés. La même chose peut être dite pour les services de streaming de musique comme Spotify et iTunes, qui permettent désormais aux musiciens de sauter les offres des maisons de disques et de simplement télécharger leurs chansons directement sur des plates-formes via des services comme DistroKid et autres.

Bien que ce soient des exploits incroyables, c’est le moins qu’on puisse dire, le modèle doit encore être amélioré. Selon Jack Cheng, co-fondateur de GazeTV – une plateforme de divertissement social basée sur la blockchain:

«Les créateurs de contenu n’ont pas beaucoup de choix tant qu’ils ne sont pas célèbres ou qu’ils n’ont pas un large public, et même dans ce cas, ils peuvent être déplacés assez facilement. Si vous repensez aux débuts de YouTube, la plate-forme ne gagnait pas d’argent. De nos jours, la plate-forme gagne de l’argent dans le cadre d’un excellent moteur de génération de données. »

Les principales plates-formes de contenu maintiennent les créateurs en herbe dans l’obscurité en ce qui concerne leurs politiques de rémunération, ce qui conduit à de fréquentes démonétisations vidéo et a également conduit de nombreux créateurs à voir leurs vidéos supprimées ou à être bannies. Certains ont vu leurs chaînes complètement supprimées ou entièrement démonétisées sans avertissement préalable.

Cheng estime que la technologie blockchain peut aider à changer cela tout en offrant une meilleure monétisation pour les créateurs de contenu, déclarant à Cointelegraph: «Il est impératif d’avoir une place transparente pour les créateurs de contenu qui permet aux téléspectateurs de récompenser les créateurs eux-mêmes.»

Que se passe-t-il exactement?

Alors que les créateurs ont du mal à monétiser leur contenu – confrontés à de multiples règles strictes, à des démonétisations fréquentes et à des revenus généralement faibles – les réseaux publicitaires gagnent encore des millions de dollars en diffusant des publicités et en collectant les données des utilisateurs. Ces données sont ensuite, inconsciemment et souvent involontairement, partagées avec d’autres tiers pour poursuivre le reciblage publicitaire. Tout cela se fait sans qu’une seule récompense ne soit partagée avec les créateurs de toute cette valeur: le consommateur de contenu.

Les créateurs ont hâte de changer cela. Cela se produit déjà avec de nombreuses autres industries telles que les services financiers, qui ont été perturbées par l’émergence de la finance décentralisée, ou DeFi. Désormais, la technologie blockchain peut enfin avoir un impact sur le monde du divertissement et rapprocher les annonceurs et les créateurs, en supprimant les intermédiaires et en permettant à toutes les parties concernées d’être correctement rémunérées. EllioTrades, un crypto YouTuber et co-créateur du projet Superfarm NFT, a déclaré à Cointelegraph:

«L’engagement est ce qui compte et la réalité est que YouTube et Twitter ont une portée inégalée. Jusqu’à ce qu’un challenger puisse fournir de manière adéquate les outils aux créateurs pour créer leurs propres marques, il n’y a pas beaucoup d’alternative à ces opérateurs historiques. Presque tous les créateurs de contenu le savent, donc malgré la censure occasionnelle sur ces plates-formes, les créateurs restent déterminés à développer leurs chaînes là-bas. «

Incitations grâce à la technologie blockchain

Plusieurs plates-formes visent à résoudre les politiques de monétisation ambiguës de diverses plates-formes de divertissement en tirant parti des incitations et des récompenses, permettant aux créateurs et au public de s’engager les uns avec les autres et de former une communauté.

Par exemple, sur GazeTV, les utilisateurs peuvent soutenir les créateurs avec des jetons ERC-20 GAZE, en fonction de leurs préférences et de leurs goûts, qui peuvent être gagnés, mis en jeu et échangés. De cette façon, les créateurs peuvent suivre sur la blockchain exactement comment ils sont rémunérés. Cela offre aux créateurs des options supplémentaires pour gagner de leur contenu. Cheng a déclaré à Cointelegraph: «Je ne pense pas que ce soit un choix binaire. Vous n’êtes pas obligé de quitter d’autres plates-formes, telles que YouTube, pour être sur GazeTV. »

D’autres plates-formes de ce type incluent You42 et AIOZTube, l’application décentralisée phare, ou DApp, sur Aioz Network. Ces plates-formes visent à créer de nouvelles façons pour les créateurs de contenu d’être récompensés équitablement, tout en apportant des améliorations dans d’autres domaines tels que la confidentialité des données et la fraude publicitaire.

Le système est cassé?

S’il est facile de simplement pointer du doigt des entreprises «gourmandes» telles que Spotify ou YouTube, il est important d’avoir une vue holistique de tous les problèmes associés à la fourniture de services de streaming audio et vidéo comme ceux mentionnés ci-dessus. Des plates-formes comme celles-ci semblent simples aux yeux de l’utilisateur régulier, mais elles sont très compliquées et coûteuses à exploiter.

Jusqu’à présent, ces services ont été exécutés sur des serveurs basés sur le cloud, qui sont coûteux et peuvent poser des problèmes lors de la livraison réelle du contenu. Des problèmes tels que des vitesses de streaming lentes et des vidéos et des temps de trame de mauvaise qualité, entre autres, continuent de peser sur ces services – et la technologie de la blockchain ne peut pas résoudre ce problème complètement.

Oui, à son meilleur, la technologie blockchain peut augmenter les incitations en permettant aux annonceurs et aux créateurs d’interagir directement et peut supprimer les réseaux publicitaires en tant qu’intermédiaire, mais le problème de la livraison de contenu demeure. Les services centralisés ont leurs limites et les quelques entreprises qui possèdent les serveurs seront toujours récompensées.

La blockchain comme un changeur de jeu?

C’est là que les systèmes de diffusion de contenu peer-to-peer entrent en jeu. Des plates-formes telles que Theta et Aioz Network exploitent à la fois les systèmes de partage de fichiers blockchain et P2P pour créer un système entièrement décentralisé qui permettra la création de DApps susceptibles de changer de paradigme. Ce nouveau système permettra également aux services existants tels que YouTube, Netflix et autres de passer facilement de serveurs centralisés coûteux à des services de nœuds décentralisés.

Alors, comment ça marche? De tels projets combinent la technologie blockchain et le partage de fichiers P2P d’une manière simple où les systèmes P2P se chargent de la livraison du contenu. Cependant, ce n’est pas nouveau, car des projets comme BitTorrent existent depuis de nombreuses années. Le changement clé est l’utilisation de la technologie blockchain pour récompenser correctement les nœuds pour leur travail.

En tant que tels, les nœuds remplissent la fonction principale de stockage et de distribution de contenu – en effectuant des tâches gourmandes en calcul qui nécessitent de la bande passante, du stockage et de l’énergie pour fournir du contenu. Erman Tjiputra, PDG et fondateur d’Aioz Network, a déclaré à Cointelegraph:

«AIOZ Network, un réseau de diffusion de contenu basé sur la blockchain de couche 1, incite les nœuds périphériques avec $ AIOZ à partager les ressources de calcul et la bande passante Internet avec la sécurité, la transparence et la responsabilité de la blockchain. AIOZ Network permet aux dApps d’offrir une meilleure qualité de streaming pour les téléspectateurs via la technique de streaming p2p et des économies de coûts instantanées par rapport aux CDN traditionnels. »

La voie à suivre, DeFi et NFT

La technologie blockchain permet une monétisation décentralisée pour créer des systèmes de récompense plus justes et plus transparents pour les créateurs et permet également aux annonceurs d’économiser des millions en supprimant les réseaux publicitaires. L’attention et les données peuvent désormais être négociées directement avec le consommateur de contenu, et cela peut être récompensé pour l’avoir fourni volontairement.

Cela ne s’arrête pas là, cependant. Les jetons non fongibles sont le dernier engouement dans le monde de la cryptographie, et ils peuvent détenir la clé d’une monétisation supplémentaire et d’un contrôle mené par la communauté pour les créateurs de contenu. En bref, les NFT peuvent permettre aux créateurs de se tokeniser et permettre à la communauté d’avoir son mot à dire sur la manière dont le contenu doit être traité.

Internet a ouvert des portes à l’émergence de formes de contenu entièrement nouvelles, des vlogs aux vignes, en passant par les deepfakes, les vidéos de farces et bien plus encore. Un contenu qui est maintenant considéré comme banal et tenu pour acquis était tout simplement impossible il y a quelques années. Les plates-formes de partage de vidéos comme YouTube et les services de streaming comme Twitch ont changé le jeu de la création de contenu d’une manière incommensurable.