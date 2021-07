Une nouvelle ère est sur le point de commencer dans la division des poids mi-lourds du BRAVE CF avec un nouveau pivot.

Le titre de la division des poids lourds légers de la Brave Combat Federation est vacant depuis 2018, mais cela ne signifie pas que la division est en sommeil depuis trois ans.

En fait, cela a été l’une des divisions les plus excitantes à suivre pour les fans de BRAVE CF.

Avec plusieurs grands noms qui gravissent les échelons, tels que Zvonimir Kralj, Malik Merad et Todd Stoute, pour n’en nommer que quelques-uns, la tâche de déterminer le prochain champion du monde sera décidée lors d’une compétition entre nul autre que Mohammad Fakhreddine et Mohamed.

Premier combattant à être embauché par la BRAVE Combat Federation, en 2016, Mohammad Fakhreddine est sans doute le nom le plus populaire du MMA au Moyen-Orient, avec un large public et une brillante carrière.

Le champion en titre des poids moyens Fakhreddine cherche à devenir le premier double champion du BRAVE CF et de l’histoire arabe.

Son adversaire, Mohamed Said Maalem, a connu une ascension fulgurante au sein de la promotion véritablement mondiale du MMA et, en plus de ses KO percutants, il a développé une rivalité féroce avec Fakhreddine ces derniers mois.

Après beaucoup d’anticipation et une annulation décevante de dernière minute, Fakhreddine et Said Maalem sont enfin prêts à résoudre leurs différends et à couronner le prochain champion des poids mi-lourds.

Ils se rencontreront lors de l’événement principal de la soirée BRAVE CF 52 le 1er août à Milan, en Italie.

Avec un champion assis au sommet de la division, la motivation sera élevée et celui qui remportera le prochain combat pour le titre aura une cible sur le dos dans un proche avenir.

Si nous commençons « l’ère Saïd Maleem » le 1er août, ce sera la montée de la nouvelle génération de combattants de la région MENA, avec cette puissance franco-algérienne commençant un règne de terreur sur la division des mi-lourds.

Si nous mettons fin à “l’ère Fakhreddine”, ce sera la première fois qu’un combattant sera assis sur deux trônes simultanément dans la promotion MMA à la croissance la plus rapide.

Fakhreddine, qui mentionne constamment ses intentions d’être aussi actif que possible, aura le choix entre deux ensembles de talents différents pour son prochain défi.

Quel que soit le résultat du combat pour le titre, cependant, une chose est sûre : les choses sont sur le point de devenir encore plus excitantes du côté le plus lourd du spectre de la BRAVE Combat Federation.