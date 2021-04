Une nouvelle ère pour le commerce spatial: un robot s’attache à un satellite qui se déplace à 11 000 km / h pour le réparer | Vie

Une nouvelle étape dans l’histoire des satellites commence: celle de la réparation et de l’amélioration de leurs fonctions en pleine opération.

Les les satellites ont changé nos vies en un peu plus de 50 ans, mais en même temps ont rempli l’orbite terrestre de débris spatiaux. La raison en est qu’ils sont très inefficaces.

La plupart des satellites ont une durée de vie très courte. Ils remplissent une fonction, et soudainement, ils arrêtent de travailler. Beaucoup de gens pensent que les satellites utilisent l’énergie solaire, mais ce n’est pas le cas. Beaucoup d’entre eux utilisent du gaz propulseur pour maintenir la direction ou tourner à certains moments. Et lorsque le satellite est terminé, il cesse de fonctionner, même s’il est en parfait état.

Ce n’est pas seulement un problème environnemental, mais aussi un problème économique. Les satellites coûtent des dizaines de millions de dollars, non seulement à cause de la construction mais à cause du lancement de la fusée pour la mettre en orbite, et beaucoup d’entre eux doivent être abandonnés en un an seulement.

C’est pourquoi la société aérospatiale Northrop Grumman, dans une actualité qui nous parvient via New Atlas, travaille sur le MEV-2 o Véhicule d’extension de mission, un robot qui se connecte aux satellites en mouvement, à plus de 11 000 km / h et 36 000 kilomètres de hauteur, pour prolonger sa durée de vie utile.

Le 12 avril MEV-2 a atterri sur le satellite commercial Intelsat 10-02 (IS-10-02), pour prolonger sa durée de vie utile de 5 ans.

Le satellite ne peut plus se déplacer seul, alors ce que ce robot va faire pendant 5 ans, c’est, littéralement, s’occuper du mouvement du satellite, pour qu’il puisse continuer à mener à bien sa mission. Après ce temps, il se détachera et aidera un autre satellite épuisé.

Ici nous pouvons voir la photo satellite Intelsat prise par le robot MEV-2 juste avant l’amarrage, avec la Terre en arrière-plan:

Northrop Grumman travaille déjà sur nouvelles générations de robots MEV plus sophistiqués, en collaboration avec DARPA, l’agence gouvernementale américaine qui a inventé Internet.

Ces nouveaux robots ne pourront pas seulement contrôler le satellite. Ils pourront également faire des réparations et même ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ils installeront ce qu’ils appellent le Mission Extension Pod, des packages qui, lorsqu’ils sont connectés au satellite, ajoutent une nouvelle batterie, plus de carburant ou tout ce qui est nécessaire.

La possibilité de réparer et de moderniser les satellites sans avoir à en lancer de nouveaux contribuera à réduire les débris spatiaux et à rationaliser l’utilisation de cette technologie.