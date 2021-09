Une nouvelle ère pour l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya

29/09/2021 à 23:22 CEST

Accueil affectueux à Sitges à l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya, tournoi du Ladies European Tour tenue au Terramar Golf Club du 1er au 3 octobre et qui a été unanimement soutenue par les principales institutions publiques et par Estrella Damm, fondamental pour soutenir cet événement depuis sa première édition.

Depuis le spectaculaire escalier de l’église de San Bartolomé et de Santa Tecla, avec la plage de La Fragata encadrant un acte qui se distingue par l’harmonie entre tous ceux qui s’y réunissent, Anna Caula, secrétaire générale de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, influencé les efforts de son gouvernement pour rendre le sport féminin visible et pour le retentissement international qu’offre le tournoi.

« Le temps est venu pour le sport féminin et de mettre les meilleures athlètes au premier rang et à la vue de tous. Ils existent depuis longtemps, mais maintenant nous devons les voir, que nous mettions leurs noms et prénoms. De plus, c’est une excellente occasion de donner de la visibilité à travers le monde à la marque Catalunya et à un environnement très attractif comme Sitges grâce à la diffusion télévisée dans une centaine de pays différents, avec l’impact que cela a sans aucun doute. La Catalogne a une âme sportive et s’efforce de promouvoir le sport féminin & rdquor;, a indiqué Caula.

Offre pour Sitges

De son côté, Aurora Carbonell, Le maire de Sitges, a également souligné l’importance du golf et ce tournoi pour compléter l’offre touristique et culturelle de Sitges

“C’est maintenant la quatrième édition de l’Estrella Damm Ladies Open, un tournoi qui se consolide, et nous devons remercier tous ceux qui le rendent possible, comme le Terramar Golf Club, le sponsor Estrella Damm et la Generalitat, qui ont rejoint le projet sans hésiter. Notre engagement à défendre le sport féminin à Sitges est très clair et à cela s’ajoute la projection internationale que ces événements nous donnent en tant que destination touristique. Le golf, pour nous, est une icône et une porte qui nous ouvre sur le monde & rdquor;, a expliqué le maire.

À la fois, Sergi Pérez Soriano, responsable du sponsoring chez Estrella Damm, Il a tenu à souligner le retour du tournoi au Terramar Golf Club après la parenthèse forcée de 2020.

“C’est une grande joie de pouvoir se retrouver ici aujourd’hui, après que l’édition de l’année dernière a dû être rendue virtuelle en raison de la pandémie. Une année de plus, le meilleur golf féminin d’Europe se réunira cette semaine à Sitges et depuis Estrella Damm, nous souhaitons que nous ayons un bon tournoi et, surtout, que tout le monde profite de Sitges et du Terramar & rdquor; Golf Club, a déclaré le représentant d’Estrella Damm.

Compétition sur la plage

Voici dix des joueuses de l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya, un échantillon représentatif des 126 golfeuses Venant de 26 pays différents qui s’affronteront au Terramar Golf Club à partir de vendredi, ils ont participé à une compétition amusante sur la plage de La Fragata, un concours pour la balle la plus proche du drapeau sur un green de sable lissé situé à environ 65 mètres. . Il a été imposé dans ce L’Américaine Beth Allen, l’une des stars du tournoi, est escortée par Ana Peláez de Malaga, Un brillant futur joueur qui a récemment gravi les échelons professionnels.

Remodelage du terrain

Après la compétition, retour au golf pour présenter officiellement le réaménagement du parcours aux membres fruit du plan directeur Terramar 21, un projet porté par Martin Ebert, célèbre designer anglais, et dirigé par José María Gassó, président du Terramar Golf Club.

Lla rénovation des trous 10, 13 et 15 du parcours (à jouer en 1, 4 et 6 à l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya) et la création d’un lac, le plus grand d’un domaine catalan, ajoute du caractère et de la beauté à un itinéraire qui se distinguait déjà par sa personnalité. Dans le projet, qui a également permis d’allonger certains trous et d’augmenter le par du parcours à 72, la durabilité et l’environnement ont été des piliers fondamentaux qui se combinent à merveille avec les nouvelles possibilités offertes par le Terramar Golf Club rénové à ceux qui relèvent les défis qu’il pose.

L’entrée à cet Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya qui commence vendredi prochain au Terramar Golf Club est gratuite et gratuit, et ceux qui ne peuvent pas s’approcher de la belle route de Sitges ont également la possibilité de suivre l’action pendant le week-end, de 13h30 à 15h00, sur Teledeporte, Movistar Golf, Andalucía TV et Sport 3.