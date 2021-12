Une nouvelle éruption du volcan Etna paralyse le trafic aérien en Sicile

14/12/2021 à 21:34 CET

Ongle nouvelle éruption de Volcan Etna, situé sur l’île italienne de Sicile, a forcé la fermeture de l’espace aérien dans toute la zone et suspendre les opérations aériennes à l’aéroport de Catane.

« Aucun vol ne pourra atterrir ou décoller », a rapporté l’aérodrome ce mardi, un jour après que l’Etna est entrée en éruption et a commencé à s’éjecter, en plus d’un petit jet de lave, de fumée et de cendres.

L’Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV) a confirmé ce mardi dans un communiqué une activité explosive dans le cratère sud-est, ainsi que une émission « abondante » de cendres.

L’Etna, une montagne de 3 300 mètres, a provoqué plusieurs éruptions l’année dernière, ce qui en fait le volcan le plus actif de la région.