Une nouvelle escroquerie WhatsApp prétend offrir un thème rose, vole à la place vos données – .

Que vous soyez enclin à être dupé par chaque lien malveillant qui se fraye un chemin dans votre boîte de réception ou que vous vous imaginiez un internaute averti, il suffit d’une grosse erreur pour mettre en danger vos informations personnelles et vos données privées. Ces derniers jours, une nouvelle escroquerie WhatsApp a commencé à faire le tour qui prétend offrir un reskin rose pour l’application de chat populaire, mais comme vous l’avez peut-être deviné, elle n’a en fait aucun rapport avec WhatsApp et volera vos données.

Le chercheur en sécurité Internet Rajshekhar Rajaharia a expliqué dans un tweet ce week-end que cette escroquerie malveillante a commencé à faire le tour des groupes WhatsApp où un lien vers le téléchargement du SDK de la supposée application «WhatsApp in Pink» est partagé. Les utilisateurs qui téléchargent et installent l’application à partir du lien peuvent donner aux pirates la possibilité de voir et de collecter des informations à partir de leurs appareils mobiles.

On ne sait pas dans quelle mesure cette escroquerie s’est propagée, mais si vous en êtes tombé amoureux, Rajaharia fournit également une liste de mesures que vous pouvez prendre pour vous assurer de reprendre le contrôle de vos données le plus rapidement possible. Tout d’abord, supprimez l’application de votre téléphone. Pour certains utilisateurs, l’application est automatiquement masquée après son installation, mais vous pouvez la trouver en allant dans Stockage ou Applications (selon le modèle de votre téléphone), puis la désinstaller à partir de là.

L’arnaque WhatsApp in Pink vole les données des utilisateurs. Source de l’image: Rajshekhar Rajaharia / Twitter

Une fois l’application malveillante supprimée de votre appareil, ouvrez WhatsApp, accédez à l’onglet Paramètres et recherchez le menu WhatsApp Web / Bureau. Dissociez tous les appareils, car un ou plusieurs appareils peuvent être des appareils que vous ne souhaitez pas associer à votre compte. Rajaharia recommande également de vider le cache de votre navigateur et de vérifier les autorisations de toutes vos applications pour vous assurer qu’il n’y a rien de suspect sur votre appareil.

«Tout le monde peut recevoir un message inhabituel, inhabituel ou suspect sur n’importe quel service, y compris le courrier électronique, et à chaque fois que cela se produit, nous encourageons vivement tout le monde à faire preuve de prudence avant de répondre ou de s’engager», a expliqué WhatsApp lorsqu’il a été contacté par Press Trust of India. «Sur WhatsApp en particulier, nous recommandons également aux gens d’utiliser les outils que nous fournissons dans l’application pour nous envoyer un rapport, signaler un contact ou bloquer un contact.»

La possibilité d’installer des APK tiers avec une relative facilité sur un appareil Android donne aux utilisateurs la liberté que d’autres plates-formes mobiles pourraient ne pas offrir, mais elle les expose également à des risques qu’ils ne rencontreraient pas autrement. C’est pourquoi tout le monde doit toujours agir avec beaucoup de prudence lors du téléchargement de logiciels à partir d’une source qu’ils ne reconnaissent pas, que ce soit sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur.

Restez vigilant et réfléchissez bien avant de télécharger tout ce que vous ne faites pas entièrement confiance.

