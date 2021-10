Une nouvelle espèce d’ancêtre humain clarifie l’origine historique de l’humanité

31/10/2021 à 10h00 CET

Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par la paléoanthropologue Mirjana Roksandic de l’Université de Winnipeg au Canada, a découvert une nouvelle espèce d’ancêtre humain qu’ils ont nommée Homo bodoensis.

Cette espèce vivait en Afrique pendant le Pléistocène moyen, il y a environ un demi-million d’années, et était l’ancêtre direct de l’homme moderne, selon les chercheurs.

El Pleistoceno medio (ahora rebautizado como Chibaniano o Chibaniense y data de hace 774.000-129.000 años) es importante porque vio el surgimiento de nuestra propia especie (Homo sapiens) en África, sí como de nuestros parientes más cercanos y de los neandertales (Homo neanderthalensis ) en Europe.

Une certaine confusion

Une certaine confusionCependant, l’évolution humaine à cette époque est mal connue et quelque peu déroutante : à la fin du Pléistocène moyen, il y a entre 400 000 et 150 000 ans, les populations qui occupaient la Terre, et l’Afrique en particulier, semblaient très différentes de ce qu’elles font aujourd’hui. Il existe des preuves d’au moins trois formes de parents humains qui ont habité l’Afrique, y compris Homo heidelbergensis, Homo naledi et Homo sapiens (hommes modernes).

Certains, ou tous, de ces hominidés fabriquaient des outils tels que ceux associés à la culture du Middle Stone Age qui a commencé il y a environ 305 000 ans. La question est, lequel de ces parents humains est devenu si rusé ?

Traditionnellement, on pense que les grandes espèces cérébrales, telles que Homo heidelbergensis et Homo sapiens, devraient être associées à des boîtes à outils plus complexes. Mais les réponses ne sont peut-être pas aussi simples. Avec trois formes de parents humains primitifs, les choses sont beaucoup plus compliquées, notent les scientifiques.

Clarification

ClarificationLes auteurs de la nouvelle recherche pensent que la découverte de l’Homo bodoensis peut apporter une certaine clarté à ce chapitre déroutant, mais important, de l’évolution humaine.

Le nouveau nom est basé sur une réévaluation des fossiles existants d’Afrique et d’Eurasie de cette période. Traditionnellement, ces fossiles ont été attribués de manière variable à Homo heidelbergensis ou Homo rhodesiensis, qui ont tous deux des définitions multiples, souvent contradictoires.

« Parler de l’évolution humaine au cours de cette période est devenu impossible en raison du manque de terminologie adéquate qui reconnaît la variation géographique humaine », a expliqué Roksandic dans un communiqué.

Nom redondant

Nom redondantRécemment, des preuves ADN ont montré que certains fossiles en Europe appelés H. heidelbergensis étaient en fait les premiers Néandertaliens, ce qui rend le nom redondant.

Pour la même raison, le nom devrait être supprimé lors de la description des humains fossiles d’Asie de l’Est, selon le co-auteur Xiu-Jie Wu de l’Institut de paléontologie et de paléoanthropologie des vertébrés à Pékin, en Chine.

Pour compliquer davantage le récit, les fossiles africains datant de cette période ont parfois été appelés à la fois H. heidelbergensis et H. rhodesiensis.

Rhodesiensis est mal défini et le nom n’a jamais été largement accepté. Cela est en partie dû à son association avec Cecil Rhodes et aux crimes odieux commis pendant la domination coloniale en Afrique, un honneur inacceptable à la lumière du travail important effectué pour décoloniser la science, expliquent les chercheurs.

nom éthiopien

nom éthiopienLe nom « bodoensis & rdquor; Il dérive d’un crâne trouvé à Bodo D’ar, en Éthiopie, et la nouvelle espèce est considérée comme un ancêtre humain direct.

Selon la nouvelle classification, H. bodoensis décrira la plupart des humains du Pléistocène moyen d’Afrique et certains d’Europe du Sud-Est, tandis que beaucoup de ce dernier continent seront reclassés comme Néandertaliens.

Le co-premier auteur Predrag Radovi & cacute;, de la Faculté de philosophie de l’Université de Belgrade en Serbie, précise : « Les termes doivent être clairs en science, pour faciliter la communication. Ils ne doivent pas être traités comme des absolus lorsqu’ils contredisent les archives fossiles ».

nœud gordien

nœud gordienL’introduction de H. bodoensis est destinée à « couper le nœud gordien et nous permettre de communiquer clairement sur cette période importante de l’évolution humaine », selon un autre co-auteur, Christopher Bae du département d’anthropologie de l’université d’Hawai’i. à Manoa. .

Roksandic est d’accord : « Nommer une nouvelle espèce est un gros problème, car la Commission internationale de nomenclature zoologique n’autorise les changements de nom que selon des règles très strictement définies. Nous sommes convaincus que cela durera longtemps, un nouveau nom de taxon ne vivra que si d’autres chercheurs l’utilisent.

Référence

Image du haut : Homo bodoensis, une nouvelle espèce d’ancêtre humain, a vécu en Afrique au Pléistocène moyen. Crédit d’image: Ettore Mazza