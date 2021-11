Une nouvelle étoile de sang parle d’une conclusion « définitive »

Quand il s’agit d’une finale de série bien équilibrée et parfaite, il y a quelques émissions qui ont suscité la controverse parmi le public qui attend plus de ses favoris. En dehors des discussions controversées les plus récentes autour de la finale de la série Game of Thrones en 2019, aucune émission n’a été évoquée plus que le Dexter acclamé par la critique avec Michael C. Hall. Finissant à l’origine ses huit saisons en 2013, la série est de retour sous la forme de Dexter: New Blood – le renouveau attendu de Showtime qui reprend huit ans après que le tueur en série d’autodéfense préféré des États-Unis ait simulé sa propre mort et pris la vie de bûcheron sombre. .

Avec Dexter: New Blood ayant enfin une deuxième chance de faire les choses correctement pour le public à la recherche d’une conclusion solide pour sceller la place de l’émission dans le panthéon de la grandeur de la télévision, Hall dit à PopCulture.com exclusivement que les fans obtiendront exactement ce qu’ils ont demandé avec le séries limitées. Lors d’une interview avec Hall et ses camarades de groupe Princess Goes to the Butterfly Museum Peter Yanowitz et Matt Katz-Bohen avant leur tournée européenne cet hiver, l’acteur multi-primé a taquiné PopCulture très malicieusement avec un sourire et ses mains derrière son dos que le public obtiendra « peut-être » la clôture qu’il a demandée.

Admettant plus tard qu’il ne veut pas trop gâcher ce qui va arriver, Hall assure au public et aux fans que ce sera une fin audacieuse après la finale épineuse de la série. « Je pense que ce sera – oui, je pense que nous finirons par faire quelque chose d’un peu plus définitif, et audacieux et, espérons-le, satisfaisant avec les gens », a-t-il déclaré.

Hall, qui a hâte que les fans et le public continuent à regarder la série, a fait preuve d’imagination hors écran avec Yanowitz et Katz-Bohen de Princess Goes to the Butterfly Museum. Les trois, qui ont sorti leur premier album, Thanks for Coming, en février dernier, partent en tournée européenne cet hiver en commençant par le Royaume-Uni – un voyage dont Hall est le plus ravi. « Je suis enthousiasmé par toutes ces pièces et ces oreilles et corps humains rempliront cet espace », a-t-il déclaré, exprimant davantage à quel point jouer et chanter sont deux domaines créatifs très similaires pour lui en tant qu’artiste. « Cela dépend de l’étendue du domaine – je pense qu’en fin de compte, ils sont dans le même domaine, mais lorsque vous créez votre propre matériel et diffusez votre propre matériel, c’est une chose très différente que d’interpréter l’écriture et les mondes d’autres personnes et qu’avez-vous. »

Avec son matériel artistique parfaitement complété par l’inventivité de Yanowitz et Katz-Bohen, Hall ajoute qu’il y a « quelque chose que nous avons vécu tous les trois en tant que trio qu’aucun de nous n’a vraiment vécu en dehors de ce petit collectif », déclarant en outre comment le le groupe « essaye juste de le garder allumé ».

Alors que le trio essaie de continuer avec leurs prises de vues créatives avec une musique rafraîchissante et avant-gardiste, le personnage à l’écran de Hall, Dexter Morgan, fait également de son mieux pour se réconcilier avec les récents problèmes qui sont entrés dans sa vie sur Dexter: New Blood. En plus de Dexter rompant sa routine habituelle et de tuer un méchant, puis de découvrir que Harrison est de retour, les fans ont également vu leur anti-héros préféré sortir ensemble, danser en ligne avec des amis au bar local et même faire partie d’une équipe de bowling. Avec Dexter essayant de trouver une certaine normalité, PopCulture a dû demander : quelle chanson Dexter écouterait-il de Princess Goes to the Butterfly Museum ? Prenant un moment pour y réfléchir, Hall répond avec un sourire concluant : « « Sites bombardés ». Premier [on the album, Thanks for Coming]. Ça le calme juste, une petite sorte de transe – ouais. »

Dexter: New Blood est diffusé tous les dimanches soirs sur Showtime à 21 h HE. Princess Goes to the Butterfly Museum est actuellement en tournée dans 11 villes en Europe. Pour en savoir plus sur le groupe et où vous pouvez les voir en direct, rendez-vous sur leur site officiel.