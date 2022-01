Une nouvelle étude confirme quels organes sont le plus et le moins touchés par la variante omicron

01/02/2022 à 19:30 CET

Redaction

De nouvelles études sur le variant omicron confirment que cette souche est nocive moins les poumons que les variantes précédentes et, à la place, affecte plus de gorge, selon le journal ‘The Guardian’, qui prévient que ces rechercher ils n’ont pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs par d’autres scientifiques. Les chercheurs pensent que le fait que l’omicron se concentre sur la gorge expliquerait pourquoi cette variante est le plus contagieux mais moins mortel.

« Ómicron semble plus capable d’infecter les voies respiratoires supérieures et d’affecter les cellules de la gorge. C’est très préliminaire, mais les études en cours vont dans ce sens », a déclaré Deenan Pillay, professeur de virologie à la Collège universitaire de Londres. Pillay souligne que les différentes mutations auraient altéré l’infectiosité du virus. Ainsi, si le virus produit plus de cellules dans la gorge, cela le rend plus transmissible, ce qui expliquerait la transmission rapide de l’omicron. En revanche, les variantes qui affectent le plus le système pulmonaire sont potentiellement plus dangereuses, bien que moins contagieuses.

Des chercheurs en virologie moléculaire du Université de Liverpool ils ont publié un travail qui indique que l’omicron provoque une « maladie moins grave » chez la souris, selon le professeur James Stewart explique. Les souris infectées par l’omicron ont perdu moins de poids, avaient une charge virale plus faible et une pneumonie moins grave. Des scientifiques de Etats-Unis. « Les tests sur les animaux suggèrent que l’omicron est moins grave que le virus original de Wuhan ou la variante. Les animaux se sont rétablis plus rapidement », a-t-il ajouté. Stewart insiste cependant pour ne pas baisser la garde. « Ces indicateurs sont de bonnes nouvelles, mais cela ne signifie pas que nous pouvons baisser la garde car nous restons cliniquement vulnérables », a-t-il prévenu.

L’équipe Neyts Lab du Université de Louvain de Belgique a atteint des conclusions similaires dans une expérience avec des hamsters. Ces animaux soumis à la variante omicron avaient une charge virale inférieure dans les poumons par rapport aux autres variantes.

Dans la Université de Glasgow, des scientifiques du Centre de recherche sur les virus ont déterminé qu’omicron a entraîné un changement dans la façon dont le coronavirus pénètre dans le corps et que, tout comme il échappe à l’immunité des personnes qui ont reçu deux doses du vaccin, la troisième dose « récupère partiellement cette immunité. »

Ces études rejoignent celles publiées dans le Université de Hong Kong et Université de Cambridge, qui a conclu que l’omicron affecte moins les poumons. Et bien qu’il soit capable de déjouer les vaccins, il a plus de mal à pénétrer les cellules des poumons.

Les tests, dans la gorge

Ces enquêtes alimentent le débat sur la manière de test d’antigène. La semaine dernière, certains scientifiques ont suggéré que les résultats pourraient être plus précis si les tests étaient effectués en prenant échantillons de gorgeen plus du nez. Le professeur Jennifer Rohn, de l’University College of London, a raconté sa propre expérience : en prélevant des échantillons de son nez, le test était revenu négatif, mais il est revenu positif lorsqu’elle a prélevé l’échantillon de la gorge.

Cette expérience est liée à une étude menée en Afrique du Sud qui a montré qu’en PCR, des échantillons de salive elles étaient meilleures que nasales pour détecter la variante omicron. Le professeur Lawrence Young, virologue à l’Université de Warwick, prévient que les données ne sont pas encore suffisamment importantes pour tirer des conclusions.