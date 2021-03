Un volontaire se prépare à administrer un vaccin COVID-19 au Amazon Meeting Center à Seattle lors d’une récente vaccination de masse. (Photo . / Taylor Soper)

Une nouvelle étude des Centers for Disease Control and Prevention a révélé que les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna utilisés pour lutter contre le coronavirus sont très efficaces pour prévenir les infections.

L’étude du monde réel publiée lundi par le CDC a analysé 3 950 personnels de santé, premiers intervenants et autres travailleurs essentiels et de première ligne. Un régime à deux doses de vaccins était efficace à 90% après deux semaines et un seul coup était efficace à 80% pour prévenir l’infection. Les résultats sont cohérents avec les résultats des essais cliniques de phase 3 menés avant que les vaccins ne reçoivent l’approbation d’urgence de la Food and Drug Administration.

L’étude a été menée sur une période de 13 semaines du 14 décembre au 13 mars à huit endroits dans six États, dont Portland, Oregon; Miami; Salt Lake City; Phoenix, Tucson et d’autres régions de l’Arizona; Duluth, Minn .; et Temple, Texas.

Le CDC a déclaré dans un communiqué de presse que l’une des forces de l’étude est sa conception, dans laquelle les participants ont auto-prélevé des écouvillons nasaux pour les tests chaque semaine, qu’ils aient ou non développé des symptômes de maladie.

«Cette étude montre que nos efforts nationaux de vaccination fonctionnent», a déclaré la directrice du CDC, Rochelle Walensky, dans un communiqué. «Ces résultats devraient offrir de l’espoir aux millions d’Américains recevant chaque jour des vaccins contre le COVID-19 et à ceux qui auront l’occasion de retrousser leurs manches et de se faire vacciner dans les semaines à venir.»

L’optimisme de Walensky quant à l’efficacité des vaccins a été tempéré lundi par sa crainte que les États-Unis soient confrontés à une «catastrophe imminente» en raison d’une augmentation du nombre de nouveaux cas. Elle a exhorté les Américains à «tenir un peu plus longtemps», selon CNBC, alors que les États assouplissent les restrictions et que de plus en plus de gens voyagent.

« Nous avons tellement de choses à espérer, tellement de promesses et de potentiel de là où nous en sommes et tellement de raisons d’espérer, mais pour le moment j’ai peur », a déclaré Walensky lors d’un point de presse.

CNBC a déclaré que plus de 63000 nouveaux cas de COVID-19 par jour sont signalés aux États-Unis, sur la base d’une moyenne de sept jours des données de l’Université Johns Hopkins. Ce chiffre est en hausse de 16% par rapport à il y a une semaine.

L’État de Washington est sur le point d’entrer dans la phase 1B des niveaux 3 et 4 de ses directives pour l’attribution et la hiérarchisation des vaccins. La course pour prévenir de nouvelles infections et faire vacciner davantage de personnes intervient alors que l’administration Biden serait prête à ouvrir l’admissibilité à la vaccination à une large partie de la population américaine d’ici la mi-avril.