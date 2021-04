Une nouvelle étude dit que les humains pourraient avoir la capacité génétique de cracher du venin – .

Toutes les créatures vivantes évoluent au fil des années, s’adaptant à leurs conditions de vie immédiates pour survivre. Cela inclut également les humains, qui ont évolué au cours des millénaires en réponse à divers changements. Les humains pourraient-ils jamais devenir venimeux si de nouvelles conditions de vie obligeaient notre espèce à immobiliser ou à ralentir les sources de nourriture à l’aide de toxines auto-sécrétées? Des chercheurs japonais et australiens ont découvert que le corps humain a déjà ce qu’il faut pour développer ce type de capacité. Cependant, il n’y a aucune garantie que cela se produira un jour. Plus important encore, la recherche pourrait permettre à de futures études de trouver des réponses à des questions plus urgentes, telles que comment empêcher le cancer de se développer dans certains organes du corps.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

«Essentiellement, nous avons tous les éléments de base en place», a déclaré Agneesh Barua à Live Science en parlant de la nouvelle étude. «Maintenant, c’est à l’évolution de nous y emmener.» Barua est doctorant en génétique évolutive à l’Institut des sciences et technologies d’Okinawa au Japon et co-auteur de l’article publié dans Proceedings of the National Academy of Sciences.

Les chercheurs n’ont pas réellement étudié les toxines nécessaires pour étiqueter une espèce comme venimeuse. Au lieu de cela, ils ont analysé les gènes «domestiques», les gènes qui sont associés au venin mais qui ne sont pas responsables des toxines. Ces gènes régulateurs sont à la base des systèmes de venin chez les animaux.

L’équipe a analysé le génome de la vipère brune de Taiwan habu (Trimeresurus mucrosquamatus) pour voir quels gènes sont associés au système du venin. Ils ont trouvé de nombreux gènes communs dans plusieurs tissus corporels d’amniotes ou d’animaux qui fécondent les œufs en interne ou pondent des œufs – les reptiles, les oiseaux et certains mammifères sont inclus ici. Beaucoup de ces gènes comprenaient ce qu’on appelle des protéines de repliement. La fabrication de toxines implique la fabrication ou le pliage de plusieurs protéines différentes. «Un tissu comme celui-ci doit vraiment s’assurer que la protéine qu’il produit est de haute qualité», a déclaré Barua au site.

Les auteurs ont découvert que les mêmes gènes régulateurs domestiques se trouvent en abondance dans la glande salivaire humaine, qui produit sa propre protéine clé. Les humains pourraient théoriquement fabriquer leurs propres toxines si l’espèce évoluait vers une voie où ce mécanisme particulier d’attaque ou de défense serait nécessaire.

Le rapport explique que les humains et les souris produisent déjà une protéine clé pour les toxines dans divers systèmes de venin. Appelées kallikréines, ce sont des protéines qui peuvent digérer d’autres protéines et elles sont sécrétées dans la salive. Ce serait un point de départ pour que les humains deviennent venimeux.

Les humains n’ont pas besoin d’être venimeux à cause de la façon dont nous vivons. Au fil des milliers d’années, nous avons développé les outils et les compétences sociales nécessaires pour garantir l’accès à la nourriture, que ce soit la chasse ou la culture. Il n’est actuellement pas nécessaire d’avoir une substance sécrétable capable d’annihiler une menace. La production et le stockage du venin peuvent également être un processus énergivore, Live Science citant un exemple du règne animal où une espèce a régressé sa capacité à délivrer du venin. Les serpents de mer ont des glandes à venin résiduelles qui ne sont pas actives car ils se nourrissent désormais d’œufs de poissons plutôt que de poissons vivants.

Bryan Fry, un biochimiste et expert en venin à l’Université du Queensland en Australie qui n’était pas impliqué dans la recherche, a déclaré au site que la recherche «va être un véritable point de repère dans le domaine. Ils ont fait un travail absolument sensationnel avec des études extrêmement complexes. Mais ce n’est pas parce que les chercheurs pensent que les humains ont les éléments de base qui permettraient d’évoluer vers des espèces venimeuses.

Comprendre la génétique derrière le contrôle du venin pourrait être essentiel pour divers domaines médicaux. Il a expliqué que si le cerveau du cobra commençait à exprimer les gènes de la glande à venin, il mourrait d’auto-toxicité. Cette étude pourrait permettre à d’autres chercheurs d’apprendre comment le cancer évolue dans divers endroits, où les tissus finissent par devenir incontrôlables alors qu’ils ne le devraient pas. «L’importance de ce document va au-delà de ce domaine d’étude, car il fournit une plate-forme de départ pour tous ces types de questions intéressantes», a déclaré Fry.

L’étude est disponible sur ce lien.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.