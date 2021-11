Une nouvelle étude examine l’utilisation optimale des hashtags dans les publications de flux Instagram, sur la base d’exemples de 18 millions

Combien de hashtags devriez-vous ajouter à vos publications Instagram pour maximiser l’engagement ?

Les conseils varient – ​​des études précédentes ont montré que moins c’est mieux, tandis qu’Instagram lui-même dit que vous devriez chercher à ajouter 3 à 5 hashtags très pertinents pour atteindre les bonnes communautés.

Vraiment, comme pour tout ce qui concerne les médias sociaux, cela dépend en grande partie de votre public et de votre objectif. Mais en ajoutant un peu plus de considération au mélange, l’équipe de Later a récemment mené une analyse de plus de 18 millions de publications de flux Instagram, en particulier (sans compter les vidéos, les bobines ou les histoires) afin de mesurer l’utilisation optimale des hashtags pour stimuler l’engagement et la portée.

Leur découverte clé ? Plus de hashtags, c’est certainement mieux, sur les deux fronts.

Tout d’abord, sur la portée – L’étude de Later montre que les publications avec 20 hashtags ont le taux de portée moyen le plus élevé, tandis que celles avec 30 hashtags ne sont pas trop loin derrière.

Cela est cohérent avec les recherches précédentes de Later, comme vous pouvez le voir dans ce graphique comparatif.

En termes d’engagement, c’est-à-dire générer plus de likes et de commentaires, nous avons découvert plus tard que 30 hashtags généraient les meilleurs résultats.

Ainsi, contrairement aux propres conseils d’Instagram concernant une utilisation plus limitée des hashtags, l’étude de Later a en fait révélé que plus était beaucoup mieux. Ce qui est logique, en ce qui concerne la maximisation de la découvrabilité en plaçant vos publications dans davantage de flux et de listes Explore. Mais cela peut également donner l’impression que vos messages sont plus encombrés – bien que les informations ici suggèrent que ce n’est pas une considération aussi importante pour les utilisateurs qu’il y paraît.

Alors, avec quoi devriez-vous aller? Eh bien, il n’y a pas de réponse définitive, car, encore une fois, cela dépendra en grande partie de votre public unique et de ce à quoi il répond, et de ce que vous essayez d’atteindre avec vos messages.

Si vous essayez de vous connecter avec des communautés très spécialisées, il se peut que moins de hashtags soient préférables, car l’intérêt que vous pourriez potentiellement obtenir d’une utilisation plus large des balises pourrait ne pas entraîner de trafic réel pour votre site. Mais encore une fois, peut-être que plus c’est mieux, car une portée plus large signifierait que vous êtes de plus en plus susceptible d’obtenir vos mises à jour devant plus de bonnes personnes, même si vous atteignez également plus d’utilisateurs indifférents.

Il faudra expérimenter pour déterminer ce qui fonctionne pour vous – et comme en témoignent les différentes recommandations, il n’y a probablement pas de bonne réponse pour tous. Mais dans ce cas, sur la base d’un large éventail de publications de fil (encore une fois, sans compter les vidéos, les bobines ou les histoires), il semblerait que plus est préférable pour l’engagement.

Cela pourrait valoir la peine de tester et d’examiner vos propres résultats – et si vous avez évité d’ajouter trop de balises dans le passé, vous n’avez peut-être pas besoin de vous retenir autant.

Vous pouvez lire l’étude complète des hashtags Instagram de Later ici.