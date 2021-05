Une nouvelle étude indique que c’est la limite pour les adolescents et les jeux vidéo – .

L’ère numérique a totalement transformé le nombre d’entre nous qui passons notre temps libre. Bien sûr, il peut être agréable à l’extérieur, mais avez-vous vu 4K? Il a une meilleure résolution que le monde réel! Je plaisante (un peu) bien sûr, mais il est vrai qu’il y a beaucoup plus de choses à faire aujourd’hui qui impliquent de regarder des écrans qu’il n’y en a jamais eu dans toute l’histoire humaine. De nombreux parents craignent que des choses comme les médias sociaux et les jeux vidéo distraient leurs enfants d’autres activités plus positives, et une nouvelle étude publiée dans la revue Computers in Human Behavior suggère qu’ils ont de bonnes raisons de s’inquiéter.

L’étude, qui s’est concentrée sur la corrélation entre le temps passé devant l’écran et les notes scolaires chez les enfants du collège, suggère qu’il existe un lien clair entre le temps de jeu numérique et la diminution des performances scolaires. Les chercheurs ont même pu se concentrer sur le temps qui est «trop» et pourrait conduire à une diminution des scores aux tests, ainsi qu’à des notes plus faibles.

L’étude, qui a été menée à l’aide de données provenant de près de 10000 enfants d’âge moyen en Chine, a révélé que l’utilisation de la technologie pour le divertissement par opposition au travail scolaire peut être excessive pour de nombreux enfants. Sur la base des données, les chercheurs ont défini «l’utilisation excessive de la technologie» comme étant plus d’une heure de médias sociaux, de jeux vidéo ou d’autres utilisations de la technologie comme divertissement en semaine et plus de quatre heures le week-end. C’est, apparemment, le point de basculement, et les notes de 1 et 4 heures sont là où les notes des enfants commencent à souffrir.

«La technologie interactive est largement utilisée pour promouvoir l’accès et la réussite scolaires des enfants», a déclaré Vivien (Wen Li) Anthony, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. «Pendant la pandémie COVID-19, la technologie a été essentielle pour faciliter l’apprentissage à distance. Dans le même temps, on craint de plus en plus qu’une utilisation excessive de la technologie, en particulier pour le divertissement, puisse nuire au développement éducatif des enfants en facilitant les habitudes d’étude indésirables et en diminuant le temps consacré aux activités d’apprentissage.

C’est un bon point. Rester connecté aux écoles pendant la pandémie a nécessité une adoption généralisée de la technologie, et une grande partie de cette même technologie – ordinateurs, tablettes, smartphones, etc. – peut également être utilisée pour des choses comme les jeux mobiles ou les applications sociales que les enfants adorent, comme Instagram, Kik, et Snapchat.

«Ces résultats sont essentiels, en particulier à la lumière du récent mouvement vers l’apprentissage en ligne dans les pays du monde entier», explique Anthony. «Dans un environnement d’apprentissage qui intègre Internet, il est facile pour les enfants de se déplacer entre les plates-formes éducatives et de divertissement pendant l’apprentissage sans alerter les enseignants ou les adultes sur des activités alternatives.»

Cependant, l’étude ne suggère pas que les parents renoncent entièrement aux jeux vidéo et aux médias sociaux. En fait, les enfants qui ont pu jouer à des jeux et utiliser les applications sociales avec modération (moins d’une heure par jour en semaine) se sont en fait davantage intéressés à l’école et ont peut-être stimulé leur développement cognitif, selon les chercheurs.

