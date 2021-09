Une nouvelle étude indique que la lune pourrait avoir un impact sur la qualité du sommeil, en particulier chez les hommes

La plupart des appareils portables modernes offrent des fonctionnalités de suivi du sommeil destinées à vous aider à tirer le meilleur parti de votre sommeil. Ils suivent les paramètres de santé pendant la nuit et utilisent des algorithmes complexes pour établir des corrélations entre les activités et la qualité du sommeil. Apple a tenu à préciser lors de la présentation de l’Apple Watch Series 7 la semaine dernière pour dire aux utilisateurs que huit minutes de charge de la batterie suffisent pour prendre en charge huit heures de suivi du sommeil. De nombreuses personnes rechargent leurs trackers de santé la nuit. Mais une nouvelle étude souligne une perturbation potentielle du sommeil que les appareils portables ne prendront pas en compte : les phases de la lune.

Des chercheurs de l’Université d’Uppsala en Suède ont publié une nouvelle étude dans Science of The Total Environment détaillant les effets du cycle lunaire sur le sommeil. Comme le souligne Science Alert, il s’agit d’une étude à grande échelle, incluant 852 sujets que les auteurs ont observés sur plusieurs années.

Les chercheurs se sont appuyés sur des mesures de polysomnographie (PSG) pour mesurer le début, la durée et la qualité du sommeil pour une seule nuit. La PSG surveille divers paramètres pendant le sommeil, notamment l’activité cérébrale, les mouvements oculaires, l’activité musculaire et le rythme cardiaque. Comparativement, les appareils portables ne peuvent mesurer que la fréquence cardiaque et suivre les mouvements et les sons. Certains peuvent également enregistrer la température et les niveaux d’oxygène.

Les scientifiques ont également pris en compte les phases du cycle lunaire. L’étape de croissance représente l’augmentation de la zone illuminée de la lune lorsqu’elle atteint la pleine lune. La lune décroissante est le contraire – la diminution de l’éclairage qui suit une pleine lune.

La lune impacte plus la qualité du sommeil chez les hommes que chez les femmes

Les chercheurs d’Uppsala ont pris des enregistrements PSG des hommes et des femmes de l’étude sur plusieurs années. Ils ont découvert que les cycles lunaires pourraient avoir un effet mesurable sur la qualité du sommeil. Mais la lune pourrait avoir un impact plus important sur les hommes que sur les femmes, selon les auteurs.

“Nous avons constaté que les hommes dont le sommeil a été enregistré pendant les nuits de la période de croissance du cycle lunaire présentaient une efficacité de sommeil plus faible et un temps d’éveil accru après le début du sommeil par rapport aux hommes dont le sommeil a été mesuré pendant les nuits de la période de décroissance”, a déclaré le neuroscientifique Christian Benedict dans une déclaration.

« En revanche, le sommeil des femmes est resté largement insensible au cycle lunaire. Nos résultats étaient robustes à l’ajustement pour les problèmes de sommeil chroniques et la sévérité de l’apnée obstructive du sommeil.

Les scientifiques ont découvert que les femmes dormaient près de 12 minutes de moins pendant la période croissante que la lune décroissante. Mais les hommes dormaient 20 minutes de moins les nuits d’épilation.

En plus de cela, les hommes ont obtenu de moins bons résultats que les femmes en ce qui concerne les autres paramètres du sommeil. Au cours de la lune croissante, les hommes ont connu une efficacité de sommeil inférieure de 3,4%, plus d’éveil et des perturbations plus importantes de la durée des périodes de sommeil.

On ne sait pas comment la lune pourrait avoir un impact sur la qualité du sommeil. La théorie dominante est que la lumière supplémentaire que la lune reflète pendant la période de croissance pourrait être responsable des perturbations du sommeil. D’autres effets liés à la lune pourraient également expliquer les problèmes de qualité du sommeil autres que la brillance.

Mais l’étude était observationnelle. Les scientifiques n’ont donc pas pu conclure que c’est la lune qui a un impact sur le sommeil ou s’il s’agit simplement d’une coïncidence. L’étude complète est disponible sur ce lien.