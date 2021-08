Une nouvelle étude indique que les anticorps post-infection protègent mieux que le vaccin contre le COVID-19 – RedState ⋆ .

Dans un nouveau rapport étonnant de Science Magazine, une étude israélienne a révélé que le vaccin Pfizer-BioNTech offre moins de protection contre le COVID-19 que le fait d’avoir récupéré d’une infection. Selon ScienceMag.org, l’étude, qui confirme ce que de nombreux membres du mouvement conservateur ont remis en question pendant la majeure partie de l’année dernière, indique que «la protection immunitaire naturelle qui se développe après une infection par le SRAS-CoV-2 offre considérablement plus de un bouclier contre la variante Delta du coronavirus pandémique que deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech. »

De ScienceMag.org :

L’étude démontre la puissance du système immunitaire humain, mais les experts en maladies infectieuses ont souligné que ce vaccin et d’autres pour COVID-19 restent néanmoins hautement protecteurs contre les maladies graves et la mort. Et ils avertissent que l’infection intentionnelle chez les personnes non vaccinées serait extrêmement risquée. “Ce que nous ne voulons pas que les gens disent, c’est:” D’accord, je devrais sortir et être infecté, je devrais organiser une fête d’infection. “, déclare Michel Nussenzweig, immunologiste à l’Université Rockefeller qui étudie la réponse immunitaire au SRAS. CoV-2 et n’a pas été impliqué dans l’étude. “Parce que quelqu’un pourrait mourir.”