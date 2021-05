Une nouvelle étude indique que les mammifères peuvent respirer à travers * vérifie les notes * leurs fesses? – .

Je respire par le nez et, quand j’ai un rhume, par la bouche. Vous faites probablement la même chose. Cela fonctionne bien et cela m’a gardé en vie pendant plus de 35 ans, donc je ne peux vraiment pas me plaindre. Mais que se passerait-il si nous manquions totalement une nouvelle façon de respirer dont personne ne nous a jamais parlé? Et si nos corps – et ceux d’autres mammifères comme les porcs et les rongeurs – étaient capables de respirer par un orifice différent, mais aussi familier? Je parle bien sûr de nos fesses.

Non, ce n’est pas une blague du poisson d’avril douloureusement fin; Des scientifiques des États-Unis et du Japon ont rédigé un article très intéressant basé sur leurs expériences avec plusieurs espèces de mammifères. Les chercheurs affirment que même si ce n’est pas exactement le moyen le plus efficace d’introduire de l’oxygène dans le corps, les mammifères semblent posséder la capacité de «respirer» à travers leurs fesses. Oui, vous avez bien lu et je suis désolé.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi – achetez-les pour seulement 4,72 $ chacune! Prix ​​courant: 26,99 $ Prix: 18,89 $ Vous économisez: 8,10 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: ECHE76M7 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Lorsque la nourriture se déplace dans les intestins, elle est décomposée et ses nutriments sont absorbés par le corps. Sachant que certains organismes comme les loches aquatiques peuvent absorber de l’air par l’intestin, les scientifiques ont voulu voir s’il en serait de même pour les mammifères. Ils utilisaient de l’oxygène sous sa forme gazeuse et sous une forme liquide appelée perfluorocarbone conjugué. Le composé est utilisé en médecine depuis un certain temps, mais il est appliqué sur les voies respiratoires et évidemment pas sur les intestins. Il s’avère que l’intestin est également réceptif à l’oxygène et pourrait changer la donne pour les patients en détresse respiratoire grave.

Après avoir provoqué artificiellement une insuffisance respiratoire chez les animaux, les chercheurs ont pompé de l’oxygène gazeux ou liquide dans leurs rectums. Les formes gazeuse et liquide ont augmenté les niveaux d’oxygène et ont aidé à la guérison de l’insuffisance respiratoire. Les chercheurs suggèrent que ces résultats pourraient être utilisés pour créer un système de supplémentation en oxygène semblable à un lavement pour sauver des vies humaines si des résultats similaires sont observés chez l’homme. Cela serait particulièrement utile dans les situations où les voies respiratoires d’une personne sont bloquées ou ont subi de graves dommages et ne peuvent plus fournir suffisamment d’oxygène pour survivre.

«L’assistance respiratoire artificielle joue un rôle essentiel dans la prise en charge clinique de l’insuffisance respiratoire due à des maladies graves telles que la pneumonie ou le syndrome de détresse respiratoire aiguë», a déclaré Takanori Takebe, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. «Bien que les effets secondaires et la sécurité doivent être soigneusement évalués chez l’homme, notre approche peut offrir un nouveau paradigme pour soutenir les patients gravement malades souffrant d’insuffisance respiratoire.»

De toute évidence, tout cela devrait être testé dans un large éventail de scénarios avant de pouvoir être considéré comme sûr pour les humains, mais l’idée est intéressante et potentiellement vitale. Peut-être que vos fesses sauveront un jour vos fesses, pour ainsi dire.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi – achetez-les pour seulement 4,72 $ chacune! Prix ​​courant: 26,99 $ Prix: 18,89 $ Vous économisez: 8,10 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: ECHE76M7 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.