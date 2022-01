Une nouvelle étude inspecte les effets de la vaccination contre le Covid sur le cycle menstruel ; Voici ses conclusions

L’étude publiée dans la revue Obstetrics & Gynecology a été menée sur près de 4 000 personnes basées aux États-Unis.

Une nouvelle étude, la première du genre, a analysé et documenté les effets de la vaccination contre le Covid-19 sur le cycle menstruel et a découvert que chez certaines femmes, elle a apporté des changements temporaires dans la durée du cycle mensuel en le modifiant d’un jour.

L’étude publiée dans la revue Obstetrics & Gynecology a été menée sur près de 4 000 personnes basées aux États-Unis. Jusqu’à présent, les effets du vaccin sur le cycle menstruel n’étaient connus que de manière anecdotique.

Que trouve l’étude

L’étude a analysé des femmes appartenant au groupe d’âge de 18 et 45 ans et ayant des cycles menstruels normaux (entre 24 et 38 jours) pendant au moins trois cycles consécutifs avant leur première dose de vaccination. Les données ont été étudiées à l’aide d’une application ‘Natural Cycles’

Parmi les 4 000 femmes, 2 402 sujets ont été vaccinés et 1 500 n’ont reçu aucun vaccin Covid. Les vaccinés ont principalement reçu le vaccin Pfizer-BioNTech (55 %) et environ 35 % ont reçu le vaccin Moderna. 7% de ces femmes ont reçu un jab Johnson and Johnson Covid.

Les chercheurs ont découvert que les vaccins Covid-19 administrés aux États-Unis étaient associés à une modification de la durée du cycle d’un à un jour pour les deux doses de vaccin par rapport aux cycles pré-vaccinaux. La chercheuse principale, Alison Edelman, a déclaré que l’étude avait révélé un changement moyen de moins d’un jour et, dans de rares cas, des femmes ayant reçu les deux doses au cours du même cycle. Ces changements temporaires se résolvent au cours du prochain cycle menstruel, a-t-elle ajouté.

Limitations de l’étude

L’étude n’a pas montré l’impact du vaccin sur la durée des règles ou des saignements. De plus, les données sur les « cycles naturels » ne sont pas inclusives, car la plupart de la population américaine qui les utilise est probablement blanche, a fait des études universitaires et a un indice de masse corporelle inférieur à la moyenne nationale et n’utilise pas non plus de techniques de contraception hormonale.

Étant donné que l’étude n’a analysé que les femmes ayant des cycles menstruels normaux et cohérents, mais que de nombreuses femmes ne rentrent pas dans la catégorie normale, on ne peut donc pas dire avec certitude si d’autres populations connaissent un changement similaire dans la durée du cycle.

L’étude n’inclut pas non plus suffisamment de cycles ultérieurs de pré-vaccination pour bien comprendre la cohorte vaccinée utilisée pour l’étude.

