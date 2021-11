Une nouvelle étude met en évidence les principales tendances et caractéristiques du contenu viral TikTok [Infographic]

Qu’est-ce qui fonctionne sur TikTok et sur quels éléments devez-vous vous concentrer dans votre approche de contenu TikTok ?

La meilleure réponse, vraiment, est le contenu organique, les utilisateurs de TikTok répondant mieux aux publicités et aux campagnes qui s’alignent sur les styles de présentation et les formats des clips utilisateur dans l’application. Mais si vous voulez creuser un peu plus – ce que de nombreuses marques chercheront sans aucun doute à faire cette saison des vacances – cette nouvelle étude de l’équipe de SEMRush pourrait vous aider.

Pour mieux comprendre à quoi les utilisateurs de TikTok répondent, SEMRush a effectué une analyse de 300 des clips TikTok les plus populaires pour mesurer les éléments communs dans chacun, quel impact pourrait être certains hashtags et mots-clés (remarque : TikTok a déjà déclaré que l’ajout de balises telles que « ForYou » et « FYP » n’a aucun impact sur la portée), et la variance de l’engagement entre les utilisateurs vérifiés et non vérifiés, entre autres.

Les résultats pourraient vous aider à définir une meilleure approche TikTok – et encore une fois, bien que la vraie réponse réside dans l’apprentissage de la plate-forme et dans la compréhension de la manière dont les utilisateurs de TikTok interagissent, ces notes pourraient contenir des indications précieuses.

Vous pouvez consulter l’étude complète des tendances TikTok de SEMRush ici.