Une nouvelle étude montre que 25% des utilisateurs de Twitter produisent 97% de tous les tweets

Une nouvelle étude de Pew Research a une fois de plus souligné la règle de la « domination de quelques-uns » sur les réseaux sociaux, les chiffres montrant qu’environ 25 % des utilisateurs de Twitter aux États-Unis produisent environ 97 % de tous les tweets.

Comme l’illustre carrément ce graphique, un petit groupe très actif d’utilisateurs de Twitter domine la discussion sur la plate-forme – ce qui suggère que le fait d’amener les bons utilisateurs à partager les messages de votre marque peut avoir un impact important, car seule une fraction des utilisateurs de Twitter sont activement engager et publier des mises à jour régulièrement.

Bien qu’il soit intéressant de noter les détails – plus en détail, Pew note que :

« Bien que les 25 % des utilisateurs les plus importants aient produit l’écrasante majorité des tweets au cours de la période d’étude, les tweets originaux ne représentaient que 14 % de leurs messages. En revanche, environ 80 % des tweets de ce groupe sont soit des retweets directs (49 %), soit des réponses à d’autres tweets (33 %). Les réponses et les retweets constituent également la majorité des messages de tweeters moins actifs. »

Ainsi, 82 % des tweets, de tous les utilisateurs, sont des réponses et des retweets, et non des messages originaux, les retweets étant l’élément dominant. Cela pourrait suggérer qu’il n’y a pas beaucoup de réflexion originale autour de la sphère Twitter, malgré la quantité de tweets partagés, tout en indiquant également comment la plate-forme est utilisée pour amplifier certains éléments grâce à la réamplification.

Ce qui est assez écrasant, vraiment. 50% de tous les tweets, basés sur ces statistiques, sont des retweets – ce qui est logique, car cela inclurait également les personnes ajoutant leurs propres commentaires à ces retweets (Pew ne spécifie pas l’utilisation des Tweets de citation ici). Mais cela peut également indiquer que Twitter n’est pas la ruche d’idées et de discussions qu’il pourrait sembler, avec peu d’utilisateurs partageant quoi que ce soit, et quand ils le font, une grande partie de cela est liée à des tweets précédents, pas à une pensée entièrement originale.

Vraiment, les données soulignent l’importance du partage d’actualités et de la discussion dans l’application, par opposition à l’interaction directe, ce qui pourrait indiquer l’influence de la plate-forme à cet égard, en suscitant plus d’engagement autour du contenu d’actualités.

L’étude de Pew a également examiné l’engagement global – et si vous ne voyez pas un tas de retweets et de mentions J’aime dans l’application, cela pourrait vous faire vous sentir un peu mieux quant à vos performances.

Comme vous pouvez le voir ici, au cours d’un mois typique, les tweets produits par les tweeters à haut volume voient collectivement une moyenne de 37 likes et un retweet.

Il n’y a donc pas que vous – il n’y a pas beaucoup d’engagement sur les tweets, par rapport au nombre de tweets.

Cela semble avoir changé au fil du temps, l’engagement général des tweets diminuant, malgré l’augmentation de l’activité dans l’application. Peut-être que les utilisateurs sont devenus trop engageants, même s’ils lisent toujours des tweets – mais l’essentiel est que vous ne devriez pas être trop découragé par un engagement plus faible des tweets, car c’est ce que tout le monde voit.

Pourtant, cela semble un peu problématique. Sur la base de ces chiffres, les utilisateurs de Twitter les plus prolifiques partagent de nombreux retweets, qui suscitent très peu d’engagement. Ces chiffres pourraient-ils être influencés par des robots ré-amplifiant des tweets et/ou des mouvements spécifiques ?

Un autre élément que la dernière étude sur les tweets de Pew a examiné est les paramètres de confidentialité et la compréhension des utilisateurs des tweets privés et publics.

« Parmi les utilisateurs qui ont proposé leur profil à des fins de recherche, 65 % ont déclaré que leur compte était public, 19 % ont déclaré que leur compte était privé et les 17 % restants ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs. Mais en réalité, un examen direct des paramètres de confidentialité des comptes de ces utilisateurs a révélé que la grande majorité (89 %) des adultes américains sur Twitter ont des comptes publics qui sont visibles par toute personne visitant le site. Autrement dit, 83 % des utilisateurs de Twitter qui déclarent que leurs comptes sont privés ou qui ne sont pas sûrs de leurs paramètres de confidentialité ont en fait des comptes publics.

Cela semble être un problème et un autre rappel des lacunes dans la littératie numérique, qui pourraient faire partie de préoccupations plus larges liées à la désinformation, à l’angoisse et à d’autres impacts négatifs de l’interaction avec les médias sociaux.

Si les gens ne comprennent même pas comment fonctionnent leurs paramètres de confidentialité, comment peut-on s’attendre à ce qu’ils comprennent l’amplification algorithmique et l’impact potentiel que cela peut avoir sur le contenu qu’ils voient ?

En ce sens, bien que les options de confidentialité soient un élément clé, le plus gros problème que cela met en évidence est que de nombreuses personnes ne comprennent tout simplement pas certains des aspects clés de l’interaction numérique, ce qui pourrait avoir des conséquences bien plus importantes sur la diffusion et l’engagement des informations.

L’étude contient des notes intéressantes, qui examinent également la manière dont les utilisateurs de Twitter interagissent avec le contenu de l’actualité et comment cela affecte leur perception des dernières informations et changements. Si vous cherchez à mieux comprendre comment Twitter, et les médias sociaux en général, influencent un discours plus large, cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil.

Vous pouvez lire le rapport complet « Comportements et attitudes des adultes américains sur Twitter » ici.